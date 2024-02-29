رئيس جامعة النيل: نقدم دعما قويا لمشروعات التخرج بالتعاون مع العديد من الجهات

قال الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، إن الجامعة تتحمل تكلفة مشاريع التخرج كاملة لأنها في النهاية متطلب للتخرج ومن مصلحة الجامعة أن يكون مشروع التخرج جيدا ومتميزا، وبالتالي لا بد من الإنفاق عليه وليس فقط من قبل الجامعة، إنما الأساتذة يسعون جاهدين لإيجاد منح من جهات تمويل لتنفيذ المشروع، وكل عام يأتي لهم تمويل جيد سواء من أكاديمية البحث العلمي أو من الصناع لدعم المشروعات.

وأضاف عقل لـ"صدى البلد" أنه يتم تقديم تمويل مادي للمشروع أو يتم دعمه من خلال فتح المعامل والمصانع لديهم لتنفيذ المشروعات على نفقتهم، ويكون ضمن مشروعات التخرج أفكار أولية مهمة ومفيدة جدا قد تحل أزمات في الصناعة، ويوجد من يتحمل تكلفتها، وتكون الجامعة أو جهة خارجية تدعم الطالب.

ولفت إلى أن الجامعة تهتم بشكل كبير بطريقة التعليم داخل جامعة النيل وما يمكن أن يجعل الجامعة تنفع بلدها بخريجها.

وأوضح أن الجامعة عندما أنشئت كانت جامعة بحثية وريادية، فالبحث العلمي والنشر الدولي والتصنيف العالمي مهم جدا، لكن الأهم من البحث العلمي هي طريقة تفكير الطالب التي تمكنه من حل المشاكل.

وتابع: “الفترة القادمة سيكون هناك أنظمة وروبوتس تقوم بعمل كل الأعمال التي يقوم بها الإنسان، إنما لن تكون قادرة على أداء العمل الذي يحتاج لتفكير عميق وحل للمشكلات”.