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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

علوم البحار: وضعنا خارطة طريق بالتعاون مع اليونسكو لـ 54 دولة أفريقية

الدكتور عمرو زكريا
الدكتور عمرو زكريا حمودة

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار إنه تم وضع خارطة الطريق مع اليونسكو لأفريقيا للتحديات والمستقبل والبرامج التي سيتم تنفيذها من جانب اليونسكو للدول الافريقية الموجودة على الساحل فالدول الإفريقية حوالي 54 دولة والدول الموجودة على الساحل.

 

وأشار إلى أنه قد تم انتخابه باجماع من الدول الأفريقية والدول الأعضاء من كل دول العالم بترشيحي لمنصب نائب رئيس اللجنة لعلوم المحيطات باليونسكو وذلك ساعد على أن أكون رئيس المجموعة الإفريقية في اليونسكو .

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وأوضح أنها ستساعد على أن نكون شركاء مع اليونسكو في كل الأنشطة بإفريقيا وذلك نجاح في حد ذاته لانه يوجد تمويل ونقل تكنولوجيا في كل الدول الموجودة في اليونسكو، حيث يتم نقل الخبرات من كل الدول الافريقية المعهد بذلك اصبح مركز لنقل التكنولوجيا والبرامج التدريبية.


وأكد أنه نتيجة نشاط المعهد وصل للتعاون مع السلطة الدولية لقاع المحيطات بالأمم المتحدة حيث أن هناك جهتين هم المنوطين بالأمر وتابعين للأمم المتحدة وهم اليونسكو والسلطة الدولية لقاع المحيطات.

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