القومي للبحوث يوضح روشتة مريض السكر في رمضان

قالت الدكتورة مها إبراهيم عبد المعطى أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إنه تأتى مصر ضمن الدول التى إستوطنها السكرى، فلا يكاد يخلو بيت من مريض بالسكرى.

وتحتل مصر المرتبة الثامنة عالميًا من حيث عدد المصابين بالمرض (حوالى 7 ونصف مليون مصاب).

مريض السكري الذي ينوي الصيام يجب عليه:

إستشاره الطبيب المعالج لتقييم وضعه الصحي وشرح اﻟﻤﺨاطر التي قد يتعرض لها وكيفية تفاديها. تقبل إرشادات الطبيب المعالج بالنسبة لنظام التغذية وممارسة الرياضة. مراقبة سكر الدم وتوقيت واختيار الأدوية المناسبة وكميتها وأنواع الأنسولين الأكثر أمناﱟ خلال شهر رمضان.

المخاطر التي قد يتعرض لها مريض السكري الصائم:

الإنخفاض الحاد بنسبة السكر في الدم، والجفاف الذي قد يؤدي إلى تجلط الأوعية الدموية.

متى يصوم مريض السكرى؟

لابدَّ من أن تكونَ الحالةُ الصحِّية للمريض مستقرَّةً قبل رمضان. ألاَّ يكون السكَّري من النوع المتذبذب، الذي تُصاحبه حالاتُ إنخفاض أو إرتفاع فى مستوى سكر الدم. ألاَّ تكونَ الجرعةُ التي يستخدمها المريضُ من الأنسولين عالية (أكثر من 40 وحدة/الجرعة).

هؤلاء المرضي مسموح لهم الصيام بأمان:

مرضي السكري الذين يعالجون عن طريق النظام الغذائي فقط. مرضي السكري الذين يعالجون بأدوية لا تتسبب في هبوط نسبة السكر في الدم. مرضي السكري الغير مصابين بمضاعفات مرض السكر.

هؤلاء المرضي يشكل الصوم خطورة كبيرة علىهم

مريض السكري الذي يعاني من إرتفاع السكر التراكمي (الهيموجلوبين السكرى) قبل بدء رمضان (أكثر من 10 %). المرضى الذين يتعرضون لتكرار نوبات هبوط السكر فى الدم مثل: مرضى النوع الأول من السكرى والحوامل وكبار السن الذين يعانون من أمراض أخرى بالإضافة إلى مرض السكرى. مريض السكري الذي نسبة سكره في الدم منتظمة ولكنه يتعاطى أدوية قد تؤدي لإنخفاض حاد بنسبة السكر فى الدم. كبير السن الذى يعيش بمفرده ويعالج بالأنسولين أو الحبوب ، كذلك الذي يتعاطى أدوية قد تؤثر على وعيه. المرضى الذين يعانون من مضاعفات السكري مثل إعتلال الكليتين أو من مضاعفات بالقلب والأوعية الدموية. المرضي الذين أصيبوا يغيبوبة كيتونية أو لا كيتونية خلال 3 شهور قبل رمضان.

متي تفطر خلال ساعات الصيام

إفطر فورا ولا تنتظر موعد الإفطار إذا إنخفضت نسبة السكر في الدم أقل من 70 ملجم/ ديسيلتر أو إذا شعرت بالأعراض التالية (أعراض إنخفاض السكر في الدم):

تعرق ، رعشة، خفقان (ضربات القلب السريعة)، التشويش وعدم وضوح الكلام، دوخة شديدة، صداع أو زغللة، إرهاق شديد، تنميل في الوجه والشفتين.

فى هذه الحالة بادر إلى كسر الصيام حتى ولو إقترب موعد الإفطار وذلك بتناول 5 ملاعق صغيرة من السكر في نصف كوب من الماء، أو نصف كوب من عصير الفواكه أو المياه الغازية، أو تناول 3 حبات من التمر.

قواعد وإرشادات عامة لمرضى السكري الصائمين :

يجب الحرص على قياس مستوى السكر فى الدم عدة مرات يوميا: صباحا وفي منتصف النهار وعند صلاة العصر، وقبل الإفطار وبعد صلاة التراويح وقبل السحور، خصوصا مرضى السكرى الذين يحتاجون للأنسولين. عجل في الإفطار وإحرص علي تناول السحور دائماً وتأخيره إلى أقصي وقت ممكن (قبل الفجر مباشرة) . يفضل أن تكون وجبة الإفطار مماثلة لوجبة الغذاء فى الأيام العادية، وأن تكون وجبة السحور مماثلة لوجبتي الإفطار والعشاء في الأيام العادية، مع تناول وجبة خفيفة بينهما. أكثر من شرب السوائل بين الإفطار والسحور بشكل مشروبات مختلفة كالماء والشوربات وقلل من العصائر المعلبة والمحلاة بالسكر قدر الإمكان. يفضل تناول كميات معتدلة من العصائر الطازجة التي تحضر بالبيت بدون إضافة سكر. فالجفاف من أضر مضاعفات مرض السكرى، كما يجب تجنب التعرض لحرارة الشمس والزحام أثناء الصيام. احرص على تناول الأغذية المحتوية علي الألياف الغذائية مثل البقوليات والخضراوات والفاكهة الطازجة، لأنها تمنع الإرتفاع السريع لمستوي السكر بالدم بعد تناول الطعام، بالإضافة إلي أنها تجنبك الإمساك وتزيد الإحساس بالشبع . تجنَّب النومَ في الفترةُ التي تسبق صلاةَ المغرب بساعة أو ساعتين وهذه تعرف بالفترةَ الحرجة لمريض السكَّري الصائم لأنَّ مستوى السكَّر في هذه الفترة يكون متدنِّياً، وقد ينـزل مستواه فى الدم وأنت نائم دون أن تشعر، كذلك يجب أن تقلل من النشاط البدني في هذه الفترة. عند أداء مناسك العمرة فى رمضان لا بد من إرتداء الجوارب القطنية حتى لا يحدث إحمرار وتسلخ بالقدمين ويفضل أداء مناسك العمرة في وقت عدم تواجد أشعة الشمس.

ممارسة الرياضة خلال رمضان:

ممنوع منعا باتا ممارسة الرياضة خلال ساعات الصيام ، وأفضل وقت لممارسة الرياضة هو بعد الإفطار بساعة أو ساعتين وقد تستبدل الرياضة بصلاه التراويح