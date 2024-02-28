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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن فرص للحصول على منح خارج مصر للعام الدراسي 2023/2024

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة بنجلاديش بالقاهرة بأن وزارة الصحة ورعاية الأسرة ببنجلاديش أصدرت منشورًا يدعو فيه الطلاب الأجانب للقبول فى دورات MBBS/BDS  فى كليات الطب/ طب الاسنان الحكومية ببنجلاديش للعام الدراسى 2023/2024 .

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة أخر موعد للتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:

https://dgme.gov.bd/

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

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وكان قد عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

في بداية الاجتماع، هنأ الدكتور مصطفي رفعت د.أحمد عبد المولي؛ لتعيينه نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا لسيادته المزيد من التقدم والازدهار.

كما قدم د.مصطفى رفعت التهنئة للمجتمع الجامعي والأكاديمي؛ بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا للجامعات المصرية عامًا دراسيًّا موفقًا، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بحسن سير العملية التعليمية، والعمل على تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل.

ادارة البعثات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب الدكتور ايمن عاشور

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