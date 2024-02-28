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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقدم لجائزة "اليونسكو -روسيا ميندليف الدولية" في العلوم الأساسية 2023

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

 

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب الترشح لجائزة (اليونسكو - روسيا ميندليف الدولية) في العلوم الأساسية لعام 2023.

وأوضحت منظمة اليونسكو أن الجائزة تهدف إلى مكافأة الإنجازات الكُبرى في البحث والتعليم والتعاون الدولي في العلوم الأساسية في التخصصات الأتية (الكيمياء - الفيزياء - الرياضيات - البيولوجيا) وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، فضلًا عن أن هذه الجائزة توفر الأسس الذي يُمكن من خلالها نشر المعرفة العلمية للنهوض بالابتكار.

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وتُمنح الجائزة سنويًا لفائزين اثنين، لاكتشافاتهما وابتكاراتهما المُتميزة في العلوم الأساسية ذات الأثر العالمي أو الإقليمي، وتبلغ قيمة الجائزة 500 ألف دولار (خمسمائة ألف دولار) تُمنح 250 ألف دولار (مائتان وخمسون ألف دولار) لكل فائز مع ميدالية ذهبية ودبلومة لكل منهما.

وتتمثل شروط الجائزة في تقديم الإنجازات العلمية المُتميزة التي تؤدي لتحول اقتصادي واجتماعي مؤثر على التنمية على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك وفقًا للقواعد التالية:
-  تعليم العلوم الأساسية وتبسيطها للعامة.
-  الامتياز في البحوث في المجالات التي تشملها العلوم الأساسية.
-  التعاون الدولي أو الإقليمي في العلوم الأساسية.
- مُساهمات المرشح المُتميزة أو إنجازاته في البحث والابتكار في مجال العلوم الأساسية التي تتجلى في إصدار المنشورات وتعليم العلوم الأساسية ونشرها.
- لا تُمنح الجائزة لشخص أكثر من مرة.
- لا يوجد سن مُحدد للتقدم للجائزة.

المُستندات المطلوبة من المُرشح تقديمها للجنة الوطنية للتقدم لهذه الجائزة تتمثل في:
- تقديم ملف الترشيح كامل باللغة الإنجليزية أو الفرنسية ويتضمن المُستندات التالية:
- يكتب المرشح فيما لا يزيد عن (500 كلمة)، تعريف بمدى إسهامه في تحقيق أهداف الجائزة.
- السيرة الذاتية (2-3 صفحات)، يجب على مُقدم طلب الترشيح تضمين السيرة الذاتية أو قائمة المنشورات.
-  يجب إدراج أهم 20 منشورًا في المجلات التي تحتل الربع الأول والثاني بالترتيب حسب الأهمية مع مُلخص يوضح أهميتها وأسباب جدواها، وفقًا لمًقدم طلب الترشيح فيما لا يزيد عن (50 كلمة).
- قائمة بأهم براءات الاختراع بدءًا بأحدثها، بحد أقصى (2 صفحة).
- ثلاثة رسائل توصية من علماء بارزين من خارج المؤسسة الأم للمرشح.

- كما يجب أن يُحدد المرشح أثر الإنجازات التقنية أو المهنية الرئيسية ونتائج عمله فيما يلي:
- المُجتمع – التعاون العلمي الدولي – خُطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة فيما لا يزيد عن (2000 كلمة).
- وصف واضح ومُحدد لإنجازات المُرشح ونتائج العمل الذي يجعل المُرشح مؤهلاً للحصول على الجائزة فيما لا يزيد عن (10 كلمات).
- خطاب ترشيح من الجهة التي يعمل بها، موجه إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ولا يجوز التقدم مُنفردًا.

كيفية التقدم للجائزة:
يُرجي الدخول على الرابط الالكتروني التالي، والذي من خلاله يُمكن تعبئة استمارة التقدم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، واستيفاء أوراق الترشح، حتى تتمكن اللجنة الوطنية اتخاذ اللازم في هذا الشأن:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Uq5PHbM5-kuwswIpVrERlDWV631pOVBDowaF81Q3N5dUNlczUzhKVFAxS0kzOUpVSklNNkM4VTZOTCQlQCN0PWcu



كما يجب إرسال الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك في موعد غايته 8 مارس 2024، حتى يتم اتخاذ اللازم في هذا الشأن من قبل اللجنة الوطنية، علمًا بأن أخر موعد لإرسال الترشيحات لمنظمة اليونسكو يوم 15 من الشهر ذاته.
[email protected]
[email protected]
علمًا بأنه لن يتم النظر في الترشيحات غير مستوفاه لشروط الجائزة أو التي يتم تقديمها بعد الموعد المُحدد.

الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي

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