رئيس علوم البحار: اختياري نائبا للجنة الإنذار المبكر لموجات التسونامي الدولية نجاح إقليمي

شهد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد نشاطا كبيرا في الآونة الماضية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وظهر ذلك من خلال فوز الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو بالأمم المتحدة.



وقال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إنه في البداية يتم ترشيح الأسماء فكل مجموعة دول تقوم تقوم بترشيح اسم للمنصب وفي هذه الحالة يجرى انتخاب وتصويت ولكن بالنسبة لي الترشيح تم الموافقة عليه من كافة الأعضاء وذلك كان نجاح كبير لنا فكل الدول وافقت على الترشيح في هذه اللجنة وذلك كان بالنسبة لنا نجاح إضافي إقليمي للدول العربية ولمصر وأفريقيا فلم يحصل أي عربي أو افريقي على هذا المنصب من قبل .



وأوضح زكريا لصدى البلد أنه هذه تعد المرة الأولى التى يتولى فيها تلك المنصب خبيرا من الدول الافريقية والعربيه، حيث جاء هذا المنصب بناء على المجهودات والانشطة التى تتمثل في اعداد البرامج الخاصة بالانذار المبكر والحد من المخاطر لموجات التسونامي بالبحر المتوسط وشمال الاطلنطي .

وقد كرم موقع صدى البلد الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والحائز على منصب نائب رئيس اللجنة الدولية للانذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو بالأمم المتحدة.