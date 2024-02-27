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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

القومي للبحوث ينظم ندوة "نحو تغذية صحية برمضان فى ظل تحديات الأمن الغذائى"

صدى البلد

ينظم قسم التغذية وعلوم الأطعمه- معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية ندوة بعنوان "نحو تغذية صحية فى رمضان فى ظل تحديات الأمن الغذائى" وذلك فى إطار تفعيل دور القسم فى التوعيه والتثقيف الغذائى وذلك برعاية كريمه من الأستاذ الدكتور حسين درويش قائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث.

ويأتي ذلك بإشراف الدكتور أحمد محمد عبدالسلام وكيل المعهد وقائم بأعمال عميد المعهد ومقرر الندوة الدكتورة ضحى عبده محمد رئيس قسم التغذية، وذلك فى يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024 بالقاعة الجديدة، وهو حول شهر رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة والذى يجب أن نستفيد منه للوصول إلى أفضل حالاتنا النفسية والصحية، للصيام خلال شهر رمضان فوائد صحية تشمل فقدان الوزن الزائد، والتحكم بشكل أفضل فى الأمراض المزمنة مثل مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم.

 

وفى إطار الإهتمام بالحاله الصحية سيكون تناول الغذاء الصحى المتزن من أهم الطرق للحفاظ على صحتنا خلال شهر رمضان. وفى ظل الظروف الإقتصادية التى يمر بها العالم وبالطبع مصر من المهم جداً الإهتمام بالتغذية الصحيحة والتى تعتبر أحد التحديات الكبيرة فى ظل غلاء الأسعار. لذا كان من الضرورى وتفعيلاً لدور قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث فى نشر سلوكيات وعادات غذائية صحيحه أن يقوم القسم بتنظيم ندوة للتعريف ببعض النصائح الغذائية كى نستطيع التعايش بشكل فاعل مع الظروف الإقتصادية العالمية الحالية.


ولذا سيتم خلال الندوة مناقشة عدة محاور من أهمها:
أهمية الغذاء والتغذية فى صيام رمضان.
نظام غذائى صحى ومتوازن للطلبة اثناء شهر رمضان يساعد على المذاكرة والتركيز.
تغذية الحامل والمرضع فى رمضان.
نصائح هامه لصيام المسنين.
طرق التغذية ومواعيد الأدوية المثلى فى رمضان تزامنا مع التحديات الراهنة.
أهمية وجبة السحور.
كيفية تجنب العادات الغذائية الضاره فى رمضان.
 

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