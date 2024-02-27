عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات: معرض EDU GATE يقدم برامج أكاديمية وفرصا تدريبية ومنحا دراسية

رئيس المجلس الأعلى
رئيس المجلس الأعلى للجامعات

أجرى الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات؛ جولة تفقدية في المعرض الدولي للجامعات والمنح EDU GATE، وبحضور الدكتور على شمس الدين رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال جولته، نقل تحيات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مشيدا بالمشاركة الواسعة والفعالة للجامعات والأكاديميات المصرية والعربية والعالمية فى فعاليات المعرض.


وأكد رفعت، أن المعرض يضم نخبة من الجامعات والمؤسسات التعليمية من جميع أنحاء العالم؛ لتقديم أفضل ما لديها من برامج أكاديمية وفرص تدريبية ومنح دراسية حيث يعتبر المعرض ملتقى للمؤسسات الأكاديمية للترويج والتسويق للإمكانيات والقدرات التى تتوافر لدى كل مؤسسة وماتقدمه من نظم وبرامج تعليمية مميزة، فضلًا عن دور المعرض فى توضيح المسارات التعليمية المختلفة مما يساعد الطلاب فى اختياراتهم بتوفير الوقت والجهد المبذول.

txt

الأعلى للجامعات: معارض الطلاب تعزز ربط التعليم بالصناعة واحتياجات المجتمع

txt

التعليم العالي: توفير التدريب المناسب لطلاب الجامعات التكنولوجية ودعم المشروعات القابلة للتطبيق

txt

رئيس جامعة النيل لصدى البلد: أجرينا دراسة مستفيضة لاحتياجات مصر قبل إنشاء الكليات الجديدة.. ونؤهل الدارسين للحصول على فرص للعمل بالخارج.. و25% من الطلاب يتم توظيفهم بمجرد التخرج

txt

بذكرى ميلاده|شقيقة أحمد زويل توجه رسالة مؤثرة له من خلال صدى البلد

txt

جامعة النيل: نقدم الدعم لطلاب السنوات النهائية بمشروعات التخرج

txt

رئيس جامعة النيل الأهلية: 25% من الطلاب يحصلون على وظائف فور تخرجهم

txt

عاشور يؤكد أهمية دور مدينة الأبحاث العلمية في نقل التكنولوجيا لجهات الإنتاج والخدمات

txt

لفوزه بـ«نائب رئيس الدولية للإنذار المبكر» بالأمم المتحدة| صدى البلد يكرم الدكتور زكريا حمودة

txt

إستشاري بالقومي للبحوث يوضح أثر الصيام على الحامل ومدى إمكانية الصيام لها

txt

إزاي تعودي أطفالك على الصيام في رمضان.. استشاري بالقومي للبحوث يوضح

كما ثمن الجهود التى تبذلها الجامعات المصرية مما أهلها للدخول في العديد من التصنيفات الدولية المرموقة خلال الفترة الماضية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بأداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمى للمعايير العالمية وطبقأ لاستراتيجية التعليم العالى التى أطلقها وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى مارس 2023، التى تحرص على التوسع في إتاحة فرص تعليمية متنوعة بالتعليم العالي من خلال التدويل حيث يشمل هذا النهج الدولي بناء الشراكات والشبكات، وإنشاء اتفاقيات ثنائية، والمشاركة في البرامج والمنظمات العالمية، وتحسين جودة وارتباط التعليم بسوق العمل من خلال تعزيز العالقات مع هيئات التصنيف والاعتماد الدولية، وفى ختام الجولة قدم التحية للقائمين على تنظيم المعرض.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

سرقوه و أنهوا حياته| المتهمون بقـ.تل جواهرجي بولاق يواجهون هذه العقوبات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الأعلى للجامعات: معارض الطلاب تعزز ربط التعليم بالصناعة واحتياجات المجتمع

التعليم العالي: توفير التدريب المناسب لطلاب الجامعات التكنولوجية ودعم المشروعات القابلة للتطبيق

رئيس جامعة النيل لصدى البلد: أجرينا دراسة مستفيضة لاحتياجات مصر قبل إنشاء الكليات الجديدة.. ونؤهل الدارسين للحصول على فرص للعمل بالخارج.. و25% من الطلاب يتم توظيفهم بمجرد التخرج

بذكرى ميلاده|شقيقة أحمد زويل توجه رسالة مؤثرة له من خلال صدى البلد

جامعة النيل: نقدم الدعم لطلاب السنوات النهائية بمشروعات التخرج

رئيس جامعة النيل الأهلية: 25% من الطلاب يحصلون على وظائف فور تخرجهم

عاشور يؤكد أهمية دور مدينة الأبحاث العلمية في نقل التكنولوجيا لجهات الإنتاج والخدمات

لفوزه بـ«نائب رئيس الدولية للإنذار المبكر» بالأمم المتحدة| صدى البلد يكرم الدكتور زكريا حمودة

ترشيحاتنا

نيويورك تايمز تكشف عن تصاعد حدة استهداف القوات الأمريكية بسبب إسرائيل

قرارات النيابة في واقعة مقتل جواهرجي بولاق ابو العلا وسرقة محله بالقاهرة

والد ميرهان حسين: العمال سرقوا مجوهرات ابنتي كلها

تركيا.. القبض على خلية داعشية في قلب العاصمة

قرار عاجل ضد عصابة فرض الإتاوات على الأراضي والمزارع بالشيخ زايد

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل

الكشف عن 5 أسباب وراء اختفاء العصافير في روسيا.. ما القصة؟

نادي درجة ثانية ينافس باريس سان جيرمان واتحاد جدة على خطف صلاح

بالحجاب والعباية.. زوجة حمادة هلال تشعل السوشيال ميديا في عيد ميلادها

فيديو

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ