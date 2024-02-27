الأعلى للجامعات: معرض EDU GATE يقدم برامج أكاديمية وفرصا تدريبية ومنحا دراسية

أجرى الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات؛ جولة تفقدية في المعرض الدولي للجامعات والمنح EDU GATE، وبحضور الدكتور على شمس الدين رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال جولته، نقل تحيات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مشيدا بالمشاركة الواسعة والفعالة للجامعات والأكاديميات المصرية والعربية والعالمية فى فعاليات المعرض.



وأكد رفعت، أن المعرض يضم نخبة من الجامعات والمؤسسات التعليمية من جميع أنحاء العالم؛ لتقديم أفضل ما لديها من برامج أكاديمية وفرص تدريبية ومنح دراسية حيث يعتبر المعرض ملتقى للمؤسسات الأكاديمية للترويج والتسويق للإمكانيات والقدرات التى تتوافر لدى كل مؤسسة وماتقدمه من نظم وبرامج تعليمية مميزة، فضلًا عن دور المعرض فى توضيح المسارات التعليمية المختلفة مما يساعد الطلاب فى اختياراتهم بتوفير الوقت والجهد المبذول.

كما ثمن الجهود التى تبذلها الجامعات المصرية مما أهلها للدخول في العديد من التصنيفات الدولية المرموقة خلال الفترة الماضية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بأداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمى للمعايير العالمية وطبقأ لاستراتيجية التعليم العالى التى أطلقها وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى مارس 2023، التى تحرص على التوسع في إتاحة فرص تعليمية متنوعة بالتعليم العالي من خلال التدويل حيث يشمل هذا النهج الدولي بناء الشراكات والشبكات، وإنشاء اتفاقيات ثنائية، والمشاركة في البرامج والمنظمات العالمية، وتحسين جودة وارتباط التعليم بسوق العمل من خلال تعزيز العالقات مع هيئات التصنيف والاعتماد الدولية، وفى ختام الجولة قدم التحية للقائمين على تنظيم المعرض.