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رئيس التحرير
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تعليم

لفوزه بـ«نائب رئيس الدولية للإنذار المبكر» بالأمم المتحدة| صدى البلد يكرم الدكتور زكريا حمودة

الدكتور عمرو زكريا
الدكتور عمرو زكريا حمودة

كرم موقع صدى البلد الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد،  والحائز على منصب نائب رئيس اللجنة الدولية للانذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو بالأمم المتحدة.

 

وقد فاز الدكتور  عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو بالامم المتحدة، وهذه تعد المرة الأولى التى يتولى فيها تلك المنصب خبيرا من الدول الافريقية والعربيه  حيث جاء هذا المنصب بناء على المجهودات والانشطة التى قام بها السيد الاستاذ الدكتور عمرو زكريا حمودة خلال المشاركةفى اعداد البرامج الخاصة بالانذار المبكر والحد من المخاطر لموجات التسونامي بالبحر المتوسط وشمال الاطلنطي .

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ويعد هذا المنصب إضافة إلى دور مصر الإقليمى والدولى باليونسكو بالامم المتحدة إضافة إلى تقديم رؤية متكامله للحد من المخاطر لموجات التسونامي اتجاه شرق البحر المتوسط .


وقد تم انتخابه بإجماع الأصوات من قبل الدول الأعضاء بالجمعية العمومية للجنة الانذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو  للبحر المتوسط وشمال الاطلنطي بالأمم المتحدة.

الدكتور عمرو زكريا حمودة

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الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الدكتور عمرو زكريا الدكتور عمرو زكريا حمودة المعهد القومي لعلوم البحار المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد القومي لعلوم البحار والمصايد

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