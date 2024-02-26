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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن عن منح KOICA للعام الدراسى 2024/2025.. تفاصيل

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفاد المكتب التمثيلى لهيئة التعاون الدولى الكورية بالقاهرة ( KOICA) بطلب تقديم مرشح وحيد للمشاركة فى المنح الدراسية طويلة الأجل لعام 2024 التى سوف تقام فى كوريا .

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وأوضحت أن أخر موعد للتقدم : 20/2/2024، ولمزيد من التفاصيل يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:

https://mkk.gov.kg/ru/wp-content/uploads/2024/01/2.-Application-guideline.pdf

 

وللحصول على الاستمارات والمستندات الخاصة ببرنامج الماجستير يرجى التواصل مع مكتب هيئة التعاون الدولى الكورية KOICA   بالقاهرة، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أيه نفقات عن هذه المنح.

 

وكان قد عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

 

في بداية الاجتماع، هنأ الدكتور مصطفي رفعت د.أحمد عبد المولي؛ لتعيينه نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا لسيادته المزيد من التقدم والازدهار.

 

كما قدم د.مصطفى رفعت التهنئة للمجتمع الجامعي والأكاديمي؛ بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا للجامعات المصرية عامًا دراسيًّا موفقًا، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بحسن سير العملية التعليمية، والعمل على تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل.

 

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