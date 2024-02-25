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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يختتم المرحلة الثانية من مسابقة حافز الابتكار 2024

مسابقة حافز الابتكار
مسابقة حافز الابتكار

 اختتم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المرحلة الثانية من مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024  والتي تستهدف الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولاً لتحديات التنمية في مصر.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن المسابقة تأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة، ونشر ثقافة الابتكار، وريادة الأعمال بين الطلاب، مشيرًا إلى أن الصندوق يحرص دائمًا على تقديم البرامج الداعمة للطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية، ومساعدتهم على تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، والوصول بها إلى السوق المحلي والدولي.


وأشار د.ضياء خليل إلى أن مسابقة حافز الابتكار هذا العام، شهدت إقبالاً هائلاً من قبل الفرق الطلابية من كافة الجامعات المصرية؛ لتقديم أفكارها الإبداعية والمبتكرة، مؤكدًا أنه خلال فعاليات المرحلة الثانية للمسابقة، تم تأهيل 124 فريقًا للمرحلة التالية، وبعد عملية تحكيم دقيقة، تم تصفية الفرق المتأهلة لتصبح 41 فريقًا، تضم 214 طالبًا من 25 جامعة مختلفة (حكومية، أهلية، خاصة، تكنولوجية).


وأكد د.ضياء خليل أن هذه الفرق المؤهلة ستحصل على الدعم المادي المقدم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والذي يصل إلى 50 ألف جنيه للفريق الواحد، فضلاً عن منح هذه الفرق ساعات تدريبية مكثفة، وجلسات توجيه وإرشاد، بمشاركة خبراء متخصصين في مجال الابتكار، بما يعزز مسيرة هذه الفرق، ويسهم في تطوير مشاريعها بشكل مستدام، وتحويل أفكارها إلى واقع ملموس، موجهًا شكره لجميع الفرق المشاركة على جهودها وإسهاماتها المميزة، داعيًا جميع الطلاب للمشاركة في النسخة القادمة من المسابقة، والتي يتم تنظيمها سنويًّا، ويبدأ التقديم فيها مع بداية كل عام جامعي جديد من خلال صفحة الصندوق الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإستراتيجية الوطنية للتعليم الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم المبتكرين والنوابغ أيمن عاشور وزير التعليم العالي رعاية المبتكرين والنوابغ صندوق رعاية المبتكرين

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