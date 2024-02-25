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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس الجامعة البريطانية: توفير كافة السبل للطلاب للاستفادة من خبرات وتجارب الرواد

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية في مصر

قال الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إنه يشعر بسعادة  بالترحيب بقامة قضائية كبيرة مثل الدكتور جورج أبي صعب، والذي تتلمذ على يدها آلاف الطلاب وهو الأستاذ الدكتور سامح عبد العزيز، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة حلوان، والمحكم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في العديد من المجالات كالاستثمار والشركات والسياحة والإعلام.


وأوضح أنه كان عضو اللجنة التفاوضية المصرية في مبادرة دول حوض النيل، ومحاضر بأكاديمية الشرطة بالقسم الفرنسي، وعضو مجلس إدارة المعهد الدولي للقانون المتصل بالثقافة الفرنسية، فضلًا عن توليه مهمة علمية بكلية الحقوق جامعة ستانفورد - كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأكد أن الجامعة تحرص في مصر على توفير كافة السبل التي تؤهل الطلاب للاستفادة من خبرات وتجارب الرواد، ولذلك نظمت الجامعة ندوة اليوم لتتيج لكم الفرصة للتعلم من تجارب الآخرين باعتبارها وسيلة قيمة لاكتساب المعرفة وفتح آفاق جديدة قد تُلهمكم لمسلك في حياتك المهنية، فيمكن للإنسان أن يكتسب الحكمة من خلال تجارب الحياة التي مر بها، بجانب ما تعلمه من تجارب الآخرين في الحياة، فالأشخاص الذين نتعامل معهم ونتعلم منهم هم جزء لا يتجزأ من فشلنا أو نجحنا.


وأكد أذكركم وأذكر نفسي أن الحياة تستمر في تعليمنا شئ جديد كل يوم، فنمر بتجارب صعبة وقوية ولذلك ليست العظمة في أن لا تسقط أبداً، بل العظمة أن تنهض كلما سقطت، وتفكر كيف يمكن أن تستغل تلك المحن لخلق فرصة جديدة للنجاح، وحصد نتاج هذه التجارب، ونتاج ما ممرت به .

 

ويأتي ذلك خلال البريطانية في مصر، فعاليات ندوة "دروس من تجارب الحياة"،  مع الأستاذ الدكتور جورج أبي صعب، الأستاذ بمعهد الدراسات الدولية في جنيف، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 25 فبراير الجاري، في تمام الساعة 12ظهرًا، بحرم الجامعة بمدينة الشروق.

يأتي ذلك بحضور الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، المستشار القانوني لرئيس الجامعة البريطانية، والأستاذ الدكتور سامح عبد العزيز، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة حلوان .

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الدكتور محمد لطفي الجامعة البريطانية في مصر رئيس الجامعة البريطانية جامعة حلوان

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