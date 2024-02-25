رئيس الجامعة البريطانية: البروفيسور جورج أبي صعب قانوني من الطراز الأول

قال الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إنه يشعر بسعادة بالغة للترحيب بحضور الدكتور جورج أبي صعب، والدكتور مفيد شهاب، والدكتور سامح عبد العزيز، في رحاب الجامعة البريطانية في مصر اليوم كرئيس لها.

وأضاف: “إنه لمبعث فخر كبير أن تستضيف الجامعة البريطانية أعرق الجامعات بالمنطقة، أحد أهم القامات القانونية والقضائية المصرية حول العالم”.



وأوضح لطفي أن الجميع يعلم عن البروفيسور جورج أبي صعب، أنه قانوني من التراث الأول وصاحب مسيرة مهنية مشرفة تقلد خلالها العديد من المناصب الهامة مثل عمله مستشارًا للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون النظام الاقتصادي الدولي الجديد.



وذكر أنه عمل مرتين قاضيًا خاصًّا بمحكمة العدل الدولية، كما كان قاضيًا بغرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فضلًا عن كونه أستاذًا شرفيًّا للقانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية بجنيف.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "دروس من تجارب الحياة"، مع الدكتور جورج أبي صعب، الأستاذ بمعهد الدراسات الدولية في جنيف، وذلك بحرم الجامعة بمدينة الشروق.

حضر الندوة الدكتور مفيد شهاب، المستشار القانوني لرئيس الجامعة البريطانية، والدكتور سامح عبد العزيز، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة حلوان.