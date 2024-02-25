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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من وزارة الخارجية الرومانية للعام 2024 /2025

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادت سفارة جمهورية مصر العربية فى بوخارست بأن وزارة الخارجية الرومانية أعلنت عن فتح باب التقدم على برنامج المنح الدراسية للطلاب الأجانب للعام الدراسى 2024/2025.

وسيتم التقدم لبرنامج من خلال المنصة الالكترونية ، وسيتم الاعلان للمتقدمين عبر البريد الالكترونى خلال منتصف شهر يوليو 2024 علمًا بأن هذا البرنامج لايتضمن منح فى مجالات الطب البشرى وطب الاسنان والصيدلة .

وذلك علمًا بأن آخر موعد للتقدم : 16 مارس 2024، ولمزيد من التفاصيل يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى :

http:// studyinromania.gov.ro

https://scholarships.studyinromania.gov.ro

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وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وكان قد أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن تعاونه مع شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) الرائدة عالميًّا في مجال الحوسبة السحابية؛ برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تقديم الدعم المتكامل للشركات الناشئة، والذي يُمكّنها من الاستفادة القصوى من مزايا الحوسبة السحابية.

وأكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الصندوق لتشجيع الطلاب ورواد الأعمال، وتطوير مشاريعهم الابتكارية من خلال تقديم الدعم وكافة الموارد التي يحتاجونها لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي ترتكز في أحد محاورها على توفير بيئة محفزة وملهمة للشباب المبدع، وتشجيع ريادة الأعمال، وربط الابتكار بالصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون كخطوة هامة نحو دعم وتعزيز الشركات الناشئة، لافتًا إلى نجاح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في احتضان XYZ شركة ناشئة مبتكرة حتى الآن.

وأشار د.ضياء خليل إلى أن هذا التعاون يُتيح لرواد الأعمال المؤهلين فرصة الحصول على رصيد 5000 دولار من أمازون ويب سيرفيسز (AWS) صالح لمدة عامين للشركات الناشئة والمؤهلة، كما أنه يفتح الباب أمام الشركات الناشئة للحصول على مجموعة شاملة من الموارد والدعم الفني والتدريب المتقدم لتطوير مشاريعها بأعلى كفاءة وبأقل تكلفة، وذلك من خلال الدعم المقدم من منصة "Learn on AWS"، التي توفر مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية والتدريبية للشركات الناشئة.

وأشار د.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى المزايا الأخرى التي يوفرها هذا التعاون لأصحاب الشركات الناشئة، منها حصولهم على الإرشادات والدعم المتخصص من خلال خدمة مطوري خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، وخدمة المستشار الموثوق؛ للاستفادة من الإرشادات القيمة حول أفضل الممارسات، فضلاً عن الاستفادة من القوالب الجاهزة، واستخدامها في مختلف المجالات، كبنية تحتية لتلك الشركات؛ مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لبناء وتطوير المشاريع الناشئة.

إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي سفارة جمهورية مصر العربية بوخارست وزارة الخارجية الرومانية المنح الدراسية

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