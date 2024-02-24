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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي: «إيست ڤالي» من أكبر المشروعات البحثية والاستثمارية بقطاع الزراعة المصرية

مشروع أرض الجامعات
مشروع أرض الجامعات

قام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، بوضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات، وذلك شمال مدينة الخارجة بالكيلو 55 بمحافظة الوادي الجديد.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

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وأكد الدكتور أيمن عاشور أن وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية، يعُد باكورة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن وضع حجر الأساس جاء تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المجلس الأعلى للجامعات ومحافظة الوادى الجديد، بشأن تخصيص 1000 فدان لكل جامعة مُشاركة بالمشروع لأغراض البحث العلمي والتجارب الزراعية والتكنولوجية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية.

وقال إنه تقرر تأسيس شركة وادي الأعمال المصري للتكنولوجيا والعلوم الزراعية (إيست ڤالي)، كشركة مساهمة مصرية لإدارة المشروع والإشراف عليه، على أن يرأس مجلس إدارة الشركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويضم في عضويته رؤساء أكبر ثلاث جامعات حسب نسبة المشاركة، وخبراء من الجامعات، وممثل جهاز الخدمة الوطنية، وثلاثة من الخبراء ورجال الأعمال في قطاع الزراعة والغذاء.

وتضم شركة وادي الشرق العديد من المعامل والوحدات والمزارع، ومنها حاضنة الأعمال الزراعية، والمزارع التجريبية والحقول الإرشادية، ومعامل تحاليل التربة والمياه وبيانات المناخ، ومعامل وطنية لزراعة الأنسجة النباتية لأغراض الإنتاج التجاري، ومصانع المنتجات الغذائية، ومقرات إدارية للشركات الزراعية الكبرى والناشئة، والعيادة الزراعية، والعيادة البيطرية.

من جانبه، صرح الدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن مشروع “إيست ڤالي” يعُد أحد المشروعات البحثية والاستثمارية في قطاع الزراعة المصرية في الأراضي الجديدة والصحراوية ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" ومقره الإداري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بينما ستنتشر مراكز البحوث والتطوير والابتكار وحاضانات الأعمال الزراعية والمزارع التجريبية والاستثمارية والمصانع والحقول الإرشادية في عدة أماكن ومنها الوادى الجديد (الخارجة)، ومطروح، والمنيا، ومدينة السادات، جنوب سيناء (رأس سدر).

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الشركة ستعمل على استقطاب الكوادر البشرية المُتميزة من الباحثين والفنيين والخبراء في المجال من المراكز البحثية والجامعات والجهات المختلفة، بالإضافة إلى الكفاءات المصرية بالخارج في مجالات محددة تساعد في تحقيق أهداف الوادي، فضلًا عن إعطاء الفرصة لخريجي الكليات التكنولوجية ومدرسة التعليم الفني الزراعي، ورواد الأعمال والمُبتكرين من خلال منح احتضان القائمين على الشركات التكنولوجية الناشئة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللجنة المُشكلة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، قامت بإعداد دراسة جدوى مُتكاملة وشاملة للمشروع؛ لضمان استدامة المشروعات المُنفذة والموارد المُستثمرة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروع.

جدير بالذكر أن هذا المشروع سيعمل على استصلاح الأراضي في محافظة الوادي الجديد، وإنشاء مزارع نموذجية بحثية تخصصية، يكون لها مردود إيجابي على تطوير البحث العلمي في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى دعم جهود تنمية الدولة المصرية لإقليم الصعيد.

هذا وقد تم وقع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظة الوادى الجديد والبنك الزراعي المصري، بهدف دعم جهود استصلاح واستزراع الأراضي التي تخصصها المحافظة لها، مُتبعة في ذلك أحدث الأبحاث العلمية وأحدث وسائل الزراعة لتحقيق زيادة إنتاجية في المحاصيل الزراعية واستخدام أحدث نظم الري الحديث، ولتوفير التمويل اللازم لمختلف أنواع الأنشطة الزراعية والريفية.

مشروع أرض الجامعات5
مشروع أرض الجامعات5
مشروع أرض الجامعات4
مشروع أرض الجامعات4
مشروع أرض الجامعات3
مشروع أرض الجامعات3
مشروع أرض الجامعات2
مشروع أرض الجامعات2
مشروع أرض الجامعات1
مشروع أرض الجامعات1
مشروع أرض الجامعات
مشروع أرض الجامعات
مشروع أرض الجامعات الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى محافظة الوادى الجديد Jobs Education

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