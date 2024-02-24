امتحانات الميدتير وضوابط التعليم المدمج.. أبرز الملفات على طاولة الأعلى للجامعات اليوم

أعلن مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس سيناقش خلال اجتماعه اليوم بجامعة الوادي الجديد انتظام العملية الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2024 وفق الخريطة الزمنية والتي أقرها المجلس، من أجل التأكيد على ضرورة تطبيق امتحانات الميدتيرم في مواعيدها.

وأشار المصدر في تصريح لـ صدى البلد إلى أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي تسير كما هي حيث تجرى امتحانات نهاية العام الدراسي في موعدها، مؤكدا أنه سيتم خلال الاجتماع تناول تطوير التعليم المدمج.



كان المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، قد عقد اجتماعه الدوري برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

وفي بداية الاجتماع، هنأ الدكتور مصطفي رفعت د. أحمد عبد المولي؛ لتعيينه نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا له المزيد من التقدم والازدهار.

كما قدم الدكتور مصطفى رفعت التهنئة للمجتمع الجامعي والأكاديمي؛ بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا للجامعات المصرية عامًا دراسيًّا موفقًا، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بحسن سير العملية التعليمية، والعمل على تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل.