عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استقبال راغبي الترشح لخمس جامعات مصرية.. اليوم

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022 ، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات.

وتقرر فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة/الأكاديمية طبقاً للجدول الزمني، وذلك لجامعات/لأكاديمية:

• جامعة القاهرة

• جامعة بورسعيد

• جامعة أسوان

• جامعة الأقصر

• أكاديمية السادات للعلوم الإدارية


وتقرر فتح باب الترشح بداية من يوم السبت 24 فبراير الجارى وحتى يوم الخميس 29 فبراير.

وكان قدم المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة د.مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

في بداية الاجتماع، هنأ د.مصطفى رفعت د.أحمد عبد المولي؛ لتعيينه نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا لسيادته المزيد من التقدم والازدهار.

كما قدم د.مصطفى رفعت التهنئة للمجتمع الجامعي والأكاديمي؛ بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا للجامعات المصرية عامًا دراسيًّا موفقًا، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بحسن سير العملية التعليمية، والعمل على تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل.

استمع المجلس للعرض المقدم من د.إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن التحديات والإجراءات اللازمة لتمكين الطلاب ذوي الإعاقة من الالتحاق بكليات الجامعات الحكومية، وأبرز المشكلات الخاصة بهؤلاء الطلاب، وتم تشكيل لجنة لتنفيذ بعض التوصيات التي جاءت بالعرض المقدم، والتي منها عمل لائحة موحدة للجامعات، تتضمن شروط عامة لقبول الطلاب ذوي الإعاقة للتوافق مع متطلبات كل جامعة وكلية وطبيعة الإعاقة، وقام د.مصطفي رفعت بتكريم د.إيمان كريم تقديرًا لجهودها لحل مشكلات الطلاب ذوي الإعاقة .

استمع المجلس للعرض المقدم من أ.شيماء البنا رئيس قطاع التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، بشأن الخدمات التي يقدمها المجلس، وآليات استفادة الجامعات المصرية منها، وتلبية احتياجاتها، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس الأعلى للجامعات والمركز الثقافي البريطاني، والتي تركز علي التعاون المشترك في مجال التعليم، وتقييمات اللغة الإنجليزية، والالتزام بتعزيز جودة التعليم، ودعم الجامعات المصرية.

كما أوصى المجلس لدي الجامعات الحكومية بالاستعانة بخريجي كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق للتعامل مع الطلاب المعاقين بالجامعات، مع خلق فرص لتوظيف المتخصصين منهم، والاستفادة من خبراتهم.

أكاديمية السادات للعلوم الإدارية التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الحكومية الفصل الدراسي الثاني الكليات والمعاهد المجلس الاعلى للجامعات جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

أمطار وسحب تحجب الشمس.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم

ضربة قاضية للسوق السوداء| توقعات بتراجع سعر الدولار لأقل من 40 جنيهًا بعد صفقة الإمارات

ترشيحاتنا

رمضان 2024.. تعرف على أطول وأقصر أيام الصيام

عرض جديد من الأهلي.. إبراهيم سعيد يكشف تطورات أزمة كهربا مع الزمالك

سلع رمضان بأسعار مخفضة.. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين

بانكوك تفوز بلقب أطول اسم في العالم.. لن تصدق عدد حروفه

التفكير الزائد يؤثر سلبا على صحتك العقلية .. نصائح عليك إتباعها

حكم المداومة على صلاة الضحى.. دار الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العيش الشامي بالسمسم وحبة البركة

امرأة تضع الآيباد في الفرن بدلًا من الطعام.. ماذا حدث؟

بتر قدم فنان شهير.. مركز عالمى يقدم طرق الوقاية من السكر

أنا بتغير .. هشام جمال يوجه رسالة إلى ليلى أحمد زاهر

فيديو

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ