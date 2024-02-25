الجامعة البريطانية خلال ندوة الدكتور جورج أبي صعب: نحرص في مصر على توفير جميع السبل التي تؤهل الطلاب ونقدم لهم أستاذ قانون من الطراز الأول وصاحب مسيرة مهنية مشرفة

رئيس الجامعة البريطانية:

نحرص في مصر على توفير جميع السبل التي تؤهل الطلاب للأستفادة من خبرات وتجارب الرواد

البروفيسور جورج أبي صعب قانوني من الطراز الأول وصاحب مسيرة مهنية مشرفة

عقدت الجامعة البريطانية في مصر، فعاليات ندوة "دروس من تجارب الحياة"، مع الدكتور جورج أبي صعب، الأستاذ بمعهد الدراسات الدولية في جنيف، وذلك اليوم، الأحد.

وقال الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إنه يشعر بسعادة بالغة للترحيب بحضور الدكتور جورج أبي صعب، والدكتور مفيد شهاب، والدكتور سامح عبد العزيز، في رحاب الجامعة البريطانية في مصر اليوم كرئيس لها، مشيرا إلى أنه مبعث لفخر كبير أن تستضيف الجامعة البريطانية أعرق الجامعات بالمنطقة، أحد أهم القامات القانونية والقضائية المصرية حول العالم.



وأضاف لطفي، خلال فعاليات ندوة "دروس من تجارب الحياة"، مع الدكتور جورج أبي صعب، أن الجميع يعلم أن البروفيسور جورج أبي صعب، قانوني من الطراز الأول وصاحب مسيرة مهنية مشرفة تقلد خلالها العديد من المناصب الهامة مثل عمله مستشارًا للأمين العام للأمم المتحدة لشئون النظام الاقتصادي الدولي الجديد.

وأوضح أنه عمل مرتين قاضيًا خاصًّا بمحكمة العدل الدولية كما كان قاضيًا بغرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فضلًا عن كونه أستاذًا شرفيًّا للقانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية بجنيف.

وأشار إلى أنه يشعر بسعادة للترحيب بقامة قضائية كبيرة مثل الدكتور جورج أبي صعب، والذي تتلمذ على يده آلاف الطلاب.

وأوضح أنه كان عضو اللجنة التفاوضية المصرية في مبادرة دول حوض النيل، ومحاضرا بأكاديمية الشرطة بالقسم الفرنسي، وعضو مجلس إدارة المعهد الدولي للقانون المتصل بالثقافة الفرنسية، فضلًا عن توليه مهمة علمية بكلية الحقوق جامعة ستانفورد - كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن الجامعة تحرص في مصر على توفير جميع السبل التي تؤهل الطلاب للاستفادة من خبرات وتجارب الرواد، ولذلك نظمت الجامعة ندوة اليوم لتتيج لهم الفرصة للتعلم من تجارب الآخرين باعتبارها وسيلة قيمة لاكتساب المعرفة وفتح آفاق جديدة قد تُلهمهم لمسلك في حياتك المهنية، فيمكن للإنسان أن يكتسب الحكمة من خلال تجارب الحياة التي مر بها، بجانب ما تعلمه من تجارب الآخرين في الحياة، فالأشخاص الذين نتعامل معهم ونتعلم منهم هم جزء لا يتجزأ من فشلنا أو نجحنا.

وتابع: “أذكركم وأذكر نفسي أن الحياة تستمر في تعليمنا شيئا جديدا كل يوم، فنمر بتجارب صعبة وقوية، ولذلك ليست العظمة في أن لا تسقط أبداً، بل العظمة أن تنهض كلما سقطت، وتفكر كيف يمكن أن تستغل تلك المحن لخلق فرصة جديدة للنجاح، وحصد نتاج هذه التجارب، ونتاج ما مرت به”.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "دروس من تجارب الحياة"، مع الدكتور جورج أبي صعب، الأستاذ بمعهد الدراسات الدولية في جنيف، وذلك اليوم، الأحد.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور مفيد شهاب، المستشار القانوني لرئيس الجامعة البريطانية، والدكتور سامح عبد العزيز، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة حلوان.

ويعد الدكتور جورج أبي صعب، أستاذ قانون دولي وقاضيا دوليا مصريا.

عُرِف بالدفاع عن مصالح دول العالم الثالث في القانون الدولي.

كما حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة، ثم واصل دراسته للقانون والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعات السوربون وهارفارد (حصل منها على درجتي الماجستير والدكتوراه في القانون) وكامبريدج وميشيغان (درجة الماجستير في الاقتصاد) والمعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف (درجة الدكتوراه في العلوم السياسية)، كما كان مستشارًا للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون النظام الاقتصادي الدولي الجديد.

وعمل مرتين قاضيًا خاصًّا بمحكمة العدل الدولية، كما كان قاضيًا بغرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا،

كما عمل أستاذًا شرفيًّا للقانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية بجنيف وأستاذًا شرفيًّا بكلية حقوق جامعة القاهرة وعضوًا بمعهد القانون الدولي.

كما شغل أبي صعب درجة أستاذ زائر بعدّة جامعات وكليات، منها كلية هارفارد للحقوق وجامعة تونس والجامعة الأردنية وجامعة الهند الغربية ومدرسة الحقوق بجامعة نيويورك.

كما حصل على الدكتوراه الفخرية في العديد من الدول، وحصل على ميدالية مانلي هدسون من الجمعية الأمريكية للقانون الدولي (2017).