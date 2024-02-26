عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إستشاري بالقومي للبحوث يوضح أثر الصيام على الحامل ومدى إمكانية الصيام لها

الحوامل
الحوامل

قال الدكتور محمود حسام الدين زعتر استشاري أمراض النساء والتوليد و العقم باحث بقسم الصحة الانجابية، إنه يدور الحديث دائمًا عند حلول شهر رمضان المعظم عن أثر الصيام على الحامل ومدى إمكانية الصيام لها، وما هى المحاذير والشروط الواجب توافرها قبل الإقدام على الصوم فى هذا الشهر الفضيل، وبداية نود أنه يمكن أن تصوم السيدة الحامل فى رمضان ولكن بمحاذير وشروط خاصة وبعد استشارة الطبيب أو الطبيبة المتابعة لحالتها وحالة الجنين الصحية.

وأضاف أن معظم السيدات الحوامل حتى اللاتى لا يصمن فى رمضان تتغير عاداتهن الغذائية فى هذا الشهر من حيث عدد ونوعية الغذاء المتناول، حيث إنه من المعروف أن الإنسان يتناول وجبتين فقط فى رمضان وكثير من السيدات الحوامل لا يأكلن إلا مرتين فقط حتى المفطرات منهن، كما تكثر الحلويات والنشويات والعادات الغذائية غير الصحية على الإطلاق لكل الناس وبالأخص للمرأة الحامل.

وأوضح نحب أن نؤكد أنه يمكن أن يسمح بالصيام للمرأة الحامل فى الشهور الستة الأخيرة من الحمل إذا لم تكن تعانى من أى مشاكل صحية تمنعها من أداء هذه الفريضة الإسلامية التى يحرص كل الناس على الوفاء بها فى ميعادها على أن تتناول السيدة فى الإفطار ما تحتاجه من بروتينات ونشويات ودهون بكمية كافية، وأيضًا الإكثار من تناول الفاكهة والسلطة الخضراء لما تحتويه على العديد من الأملاح والفيتامينات، فالجنين يتناول ما يحتاجه من مواد أولية مثل السكريات والأحماض الأمينية والفيتامينات وخلافه عن طريق الحبل السرى والمشيمة، وذلك مما يتوافر فى دم الأم، كما أن الجنين لا يتغذى طوال الوقت، ولكنه مثل الشخص البالغ له أوقات ومواعيد للأكل، ولكنها على فترات متقاربة ومتعددة.

txt

إزاي تعودي أطفالك على الصيام في رمضان.. استشاري بالقومي للبحوث يوضح

txt

«البحث العلمي» تدعم 1086 مشروع تخرج بـ50 مليون جنيه

txt

عاشور: زيادة الشراكات الدولية فى مجال التعليم العالي تعكس الثقة في الاستثمار بمصر

txt

التعليم العالي تعلن عن منح KOICA للعام الدراسى 2024/2025.. تفاصيل

txt

التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من بنجلاديش للعام الدراسى الجاري

txt

الجامعة البريطانية خلال ندوة الدكتور جورج أبي صعب: نحرص في مصر على توفير جميع السبل التي تؤهل الطلاب ونقدم لهم أستاذ قانون من الطراز الأول وصاحب مسيرة مهنية مشرفة

txt

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يختتم المرحلة الثانية من مسابقة حافز الابتكار 2024

txt

رئيس الجامعة البريطانية: توفير كافة السبل للطلاب للاستفادة من خبرات وتجارب الرواد

txt

رئيس الجامعة البريطانية: البروفيسور جورج أبي صعب قانوني من الطراز الأول

txt

التعليم العالي: غلق المُنشأة الوهمية المُسماة "المعهد الفرنسي للعلوم الطبية" بالإسكندرية

وأشار إلى أنه إذا لم يجد الجنين الغذاء الكافى له فإنه يتأثر بذلك فيبدأ أولا فى التوقف عن الحركة للمحافظة على كمية الطاقة المخزونة لديه لتوفيرها للأعضاء الأساسية بالجسم مثل المخ والقلب والغدة فوق الكلوية وإذا طالت فترة حرمان الجنين من الغذاء لعدة أسابيع يبدأ فى حرق كمية الدهون الموجودة بالكبد والعضلات، وهنا يتعرض لنقص النمو ويعانى من اختلال فى التمثيل الغذائى ويولد طفل قليل الوزن له مشاكل صحية كثيرة.

وتابع: "ليس هذا ما يحدث للجنين فى شهر رمضان المعظم إذا ما قررت الأم أن تصوم الشهر الكريم لأنه بالرغم من عدم توافر الغذاء المطلوب للجنين بعد أربع ساعات من الصيام فإنه يتم إمداد الجنين من المخزون المتوافر بجسم المرأة، ولكن ستلاحظ الأم قلة أو عدم حركة الجنين طوال النهار وعند موعد الإفطار، وبدأ سريان المواد الغذائية، وخصوصًا السكريات إلى دم الأم ومنها إلى المشيمة ثم الجنين يبدأ فى الحركة بعدها مباشرة وعلى هذا فلا ينصح بالصيام لمن تعانى من الأنيميا الحادة أو نقص السكر أو التعرض لحالات الإغماء المتكررة وعلى هذا فيمكن للأم الصيام بدون التخوف من أن يتأثر الجنين من جراء الصيام، ولكن أحب أن أضيف أن هذا الكلام ينطبق فقط على السيدات الحوامل الآتى لا يعانين من أى مشاكل صحية أثناء الحمل مثل ارتفاع ضغط الدم أو سكر الحمل، وأيضًا نمو الجنين قبل البدء فى الصيام مثاليًا والمشيمة لا تعانى من تقلصات أو ضمور".

واستكمل: "يجب أن تقوم السيدة الحامل فى وجبة الإفطار بتناول التمر لما يحتويه من سكريات سهلة الهضم ومعادن يكون الجسم فى أمس الحاجة إليها بعد ساعات الصيام، ثم تبدأ فى تناول الشوربة ومعها بعض الفطائر الطازجة ثم تتوقف عن الطعام وتقوم لأداء صلاة المغرب، وهذا لأن هذا يعطى الفرصة للمعدة للبدء فى العمل بعد ساعات الكسل الطويلة ويمنع الشعور بالتعب والإحساس بعدم القدرة على التركيز وانتفاخ وحرفان المعدة والقولون بعد تناول الإفطار الثقيل مرة واحدة، وهو ما تشكو منه معظم السيدات الحوامل اللاتى قمن بالصيام ثم أفطرن مرة واحدة".

وأضاف أنه بعد صلاة المغرب تبدأ السيدة فى تناول السلطة الخضراء والكثير من البروتينات مثل اللحم أو الفراخ أو الأسماك وخلافه مع تناول أى صنف من الخضراوات والإقلال من العيش والأرز والمكرونة ثم بعد نصف ساعة يمكن للمرأة من تناول قطعة أو قطعتين من الحلوى مع تعاطى الأدوية والفيتامينات التى أوصى بها الطبيب المباشر لحالتها مع تناول كوب كبير من اللبن.


واختتم: "وفى الساعة الحادية عشرة مساء يجب أن تتناول السيدة "ساندويتش" من الجبن مع طبق سلطة كبير، أما فى السحور فلابد من تناول ملعقتى عسل أبيض وبيضة مسلوقة مع كوب زبادي على الأقل مع وجبة السحور التى لابد أن تأخير موعدها حتى آخر وقت ممكن قبل موعد الإمساك مباشرة مع شرب حوالى 2-3 لترات من المياه والسوائل أثناء فترة الإفطار مع كوب لبن كبير أيضًا لمنع الحموضة أثناء فترة الصيام". 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار غازي داخل مخبز بمنشأة ناصر

سائق أوبر.. قرار عاجل بشأن تحريات المباحث في واقعة خطف فتاة الشروق

موضوعات متعلقة

إزاي تعودي أطفالك على الصيام في رمضان.. استشاري بالقومي للبحوث يوضح

«البحث العلمي» تدعم 1086 مشروع تخرج بـ50 مليون جنيه

عاشور: زيادة الشراكات الدولية فى مجال التعليم العالي تعكس الثقة في الاستثمار بمصر

التعليم العالي تعلن عن منح KOICA للعام الدراسى 2024/2025.. تفاصيل

التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من بنجلاديش للعام الدراسى الجاري

الجامعة البريطانية خلال ندوة الدكتور جورج أبي صعب: نحرص في مصر على توفير جميع السبل التي تؤهل الطلاب ونقدم لهم أستاذ قانون من الطراز الأول وصاحب مسيرة مهنية مشرفة

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يختتم المرحلة الثانية من مسابقة حافز الابتكار 2024

رئيس الجامعة البريطانية: توفير كافة السبل للطلاب للاستفادة من خبرات وتجارب الرواد

ترشيحاتنا

الخارجية الفلسطينية تثمن قرار السعودية منح إقامة 6 أشهر للمعتمرين العالقين

بسلة ونوى بلح.. صورة توضح شكل القهوة المغشوشة بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر

المالية : منع إنشاء صناديق أو حسابات خاصة إلا بقانون من النواب

وزير الري: تفتت الملكية الزراعية وشبكة الترع يدفعان لتشكيل روابط مستخدمي المياه

طعنه مرفوض.. إعدام جديد لسفاح الجيزة لـ«قت.له صديقه» متعمدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

بالشورت وبالبيجامة.. ملابس شيرين عبد الوهاب تضعها في مأزق وتثير السوشيال ميديا

3 جنسيات مرشحة.. من خليفة يورجن كلوب لقيادة ليفربول؟

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

فيديو

رد فعل كيم كاردشيان مع ابنها بعد حركته غير الأخلاقية.. شاهد

على جهاز أكسجين .. تفاصيل مرض المطرب رضا البحراوي ودخوله المستشفى

"أرى الغيب".. فنان شهير يدَّعي أنه يمتلك قدرات خارقة

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ