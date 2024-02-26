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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عاشور يؤكد أهمية دور مدينة الأبحاث العلمية في نقل التكنولوجيا لجهات الإنتاج والخدمات

مدينة الأبحاث العلمية
مدينة الأبحاث العلمية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، في العمل على دعم جهود تطوير منظومة البحث العلمي، من خلال الارتقاء بالأداء البحثي ومُخرجات الابتكار والتأثير المُجتمعي.

وأوضح أن  مدينة الأبحاث العلمية توفر أيضا خدمات التدريب والاستشارات ونقل التكنولوجيا لجهات الإنتاج والخدمات، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات التطبيقية لتطوير الأداء في مجالات عدة لخدمة الاقتصاد الوطني، وكذلك التعاون المُستمر مع المؤسسات القومية والدولية في مجال تنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا.

وفي هذا الإطار، استقبلت الدكتورة منى محمود عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية وفدًا من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة د. جينا الفقي القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، وعدد من الباحثين بمركز بحوث الإلكترونيات، بحضور د. محمد رشاد عبدالفتاح نائب مدير المدينة للشئون العلمية والبحثية، ود. بيومي عبدالرحمن عميد معهد بحوث المعلوماتية، ولفيف من باحثي المدينة.

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واستعرضت الدكتورة منى عبداللطيف، خلال الزيارة، أهم الأنشطة البحثية الجاري تنفيذها بالمدينة في جميع التخصصات ومدى قدرتها على المُساهمة في دعم القطاع الصناعي كأحد بيوت الخبرة العلمية في مصر.

وأكدت أن الزيارة جاءت للمُتابعة والوقوف على أحدث المُستجدات للمشروعات البحثية المُشتركة والممولة من الأكاديمية في إطار اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي من خلال البرامج والمُبادرات التي تطلقها الأكاديمية لدعم البحث العلمي، ودعم جهود الدولة لربط البحث العلمي بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي وإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا، والمُساهمة في إنتاج منتجات مُبتكرة ذات تنافسية عالية.

وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة تفقدية لمشروع الطاقة الشمسية تطبيقات متعددة باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية (MATS)، وكذا مشروع التغويز الذكي للنفايات الصلبة، ومركز الريادة الحضرية (Urban Living Lab).

امدينة الأبحاث العلمية
مدينة الأبحاث العلمية
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التعليم العالي والبحث العلمي

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