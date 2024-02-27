الأعلى للجامعات: معارض الطلاب تعزز ربط التعليم بالصناعة واحتياجات المجتمع

تفقد الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، نيابة عن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أجنحة الجامعات المشاركة في ملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، في دورته الـ 14، والذي انطلق الخميس الماضي والذي تستمر فعالياته على مدار أسبوع، ينتهي 29 فبراير من الشهر الجاري.

وخلال جولته التفقدية بأجنحة الجامعات المشاركة في الملتقى والمعرض، استمع الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، إلى عدد من مسئولي الجامعات، عن البرامج الأكاديمية التي تقدمها للطلاب، في ظل الحضور الكبير الفئة الطلابية التي حرصت على زيارة المعرض والاطلاع على برامج تلك الجامعات.

وأشاد الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، بفعاليات الملتقى والمعرض، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تساعد الطلاب على تعريفهم بما تقدمه الجامعات من برامج حديثة تساعد في تأهيلهم جيدا لسوق العمل، والاختيار بعناية الجامعة التي يلتحقون بها.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض، خاصة معارض الجامعات والتدريب في مصر حيث يجمع مختلف الجامعات والمؤسسات التدريبية والجهات المانحة مما يعطي الطلاب الفرصة لتحديد دراستهم الجامعية حيث يتيح أمامهم إمكانية التعرف على مختلف البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة بجانب عقد النقاشات مع الطلاب وأولياء الأمور بشأن البرامج وأنظمة الدراسة بها.



وتشهد فعاليات المعرض والمتلقي الدولي للتعليم العالي والتدريب، حضورا كبيرا من الطلاب للتعرف على ما تقدمه الجامعات من برامج، حيث تم تخصيص لكل جامعة ساعة للحديث عن برامجخا وشرحها للطلاب، بالإضافة إلى الحضور اللافت من رؤساء ومسئولي الجامعات.

ونوه رفعت، بأن الملتقى والمعرض، يعزز آليات وفلسفة الجامعة في ربط التعليم بالصناعة واحتياجات المجتمع وبما يوفر فرص حقيقية للطلاب والخريجيين في سوق العمل، خاصة في ظل ما حققته الجامعة من مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات الدولية.

يذكر أن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كرم الجامعات المصرية والعربية التي تم إدراجها ضمن أول تصنيف عربي للجامعات، وذلك بافتتاح الدورة الـ 14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، والذي تستمر فعالياته على مدار أسبوع بدءًا من الخميس المقبل حتى 29 فبراير من الشهر الجاري.

كما شهدت الجلسة الافتتاحية للملتقى كلمات للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور على شمس الدين رئيس إيديوجيت EduGate ورئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية والسفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وأخرى للدكتور محمد كمال، مدير معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة نيابة عن الدكتور محمد بن عمر مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، وكلمة الأمين العام للاتحاد مجالس البحث العلمى العربية الدكتور عبدالمجيد بن عمارة، كما شهد الحفل حضور عدد من الوزراء السابقين للتعليم العالى والصحة وعدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية والعربية.

وتشهد فعاليات الدورة ١٤ للملتقى الدولى للتعليم العالى إيديوجيت ، مشاركة واسعة من الجامعات المصرية والعربية والعالمية، حيث تعلن نحو 100 جامعة مصرية وعربية ودولية الفرص التعليمية المتاحة بها وبرامجها التعليمية الجديدة، كما يمثل وكلاء المئات من الجامعات الأوروبية والأمريكية و فرص التعليم الدولي وآخر التطورات العالمية في نظم الدراسة والتخصصات، وتشهد الدورة مشاركة لافتة لجامعات عشرين دولة منها أمريكا و إنجلترا، إسبانيا ، الهند، ماليزيا ، تركيا و غيرها .

رئيس المجلس الأعلى للجامعات

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