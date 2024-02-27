عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات: معارض الطلاب تعزز ربط التعليم بالصناعة واحتياجات المجتمع

رئيس المجلس الأعلى
رئيس المجلس الأعلى للجامعات

 

 تفقد الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، نيابة عن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أجنحة الجامعات المشاركة في ملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، في دورته الـ 14، والذي انطلق الخميس الماضي والذي تستمر فعالياته على مدار أسبوع، ينتهي 29 فبراير من الشهر الجاري.

وخلال جولته التفقدية بأجنحة الجامعات المشاركة في الملتقى والمعرض، استمع الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، إلى عدد من مسئولي الجامعات، عن البرامج الأكاديمية التي تقدمها للطلاب، في ظل الحضور الكبير الفئة الطلابية التي حرصت على زيارة المعرض والاطلاع على برامج تلك الجامعات.

وأشاد الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، بفعاليات الملتقى والمعرض، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تساعد الطلاب على تعريفهم بما تقدمه الجامعات من برامج حديثة تساعد في تأهيلهم جيدا لسوق العمل، والاختيار بعناية الجامعة التي يلتحقون بها.

txt

التعليم العالي: توفير التدريب المناسب لطلاب الجامعات التكنولوجية ودعم المشروعات القابلة للتطبيق

txt

رئيس جامعة النيل لصدى البلد: أجرينا دراسة مستفيضة لاحتياجات مصر قبل إنشاء الكليات الجديدة.. ونؤهل الدارسين للحصول على فرص للعمل بالخارج.. و25% من الطلاب يتم توظيفهم بمجرد التخرج

txt

بذكرى ميلاده|شقيقة أحمد زويل توجه رسالة مؤثرة له من خلال صدى البلد

txt

جامعة النيل: نقدم الدعم لطلاب السنوات النهائية بمشروعات التخرج

txt

رئيس جامعة النيل الأهلية: 25% من الطلاب يحصلون على وظائف فور تخرجهم

txt

عاشور يؤكد أهمية دور مدينة الأبحاث العلمية في نقل التكنولوجيا لجهات الإنتاج والخدمات

txt

لفوزه بـ«نائب رئيس الدولية للإنذار المبكر» بالأمم المتحدة| صدى البلد يكرم الدكتور زكريا حمودة

txt

إستشاري بالقومي للبحوث يوضح أثر الصيام على الحامل ومدى إمكانية الصيام لها

txt

إزاي تعودي أطفالك على الصيام في رمضان.. استشاري بالقومي للبحوث يوضح

txt

«البحث العلمي» تدعم 1086 مشروع تخرج بـ50 مليون جنيه

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض، خاصة معارض الجامعات والتدريب في مصر حيث يجمع مختلف الجامعات والمؤسسات التدريبية والجهات المانحة مما يعطي الطلاب الفرصة لتحديد دراستهم الجامعية حيث يتيح أمامهم إمكانية التعرف على مختلف البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة بجانب عقد النقاشات مع الطلاب وأولياء الأمور بشأن البرامج وأنظمة الدراسة بها.


وتشهد فعاليات المعرض والمتلقي الدولي للتعليم العالي والتدريب، حضورا كبيرا من الطلاب للتعرف على ما تقدمه الجامعات من برامج، حيث تم تخصيص لكل جامعة ساعة للحديث عن برامجخا وشرحها للطلاب، بالإضافة إلى الحضور اللافت من رؤساء ومسئولي الجامعات.

ونوه رفعت، بأن الملتقى والمعرض، يعزز آليات وفلسفة الجامعة في ربط التعليم بالصناعة واحتياجات المجتمع وبما يوفر فرص حقيقية للطلاب والخريجيين في سوق العمل، خاصة في ظل ما حققته الجامعة من مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات الدولية.

يذكر أن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كرم الجامعات المصرية والعربية التي تم إدراجها ضمن أول تصنيف عربي للجامعات، وذلك بافتتاح الدورة الـ 14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، والذي تستمر فعالياته على مدار أسبوع بدءًا من الخميس المقبل حتى 29 فبراير من الشهر الجاري.

كما شهدت الجلسة الافتتاحية للملتقى  كلمات للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور على شمس الدين رئيس إيديوجيت EduGate ورئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية والسفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وأخرى للدكتور محمد كمال، مدير معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة نيابة عن الدكتور محمد بن عمر مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، وكلمة الأمين العام للاتحاد مجالس البحث العلمى العربية الدكتور عبدالمجيد بن عمارة، كما شهد الحفل حضور عدد من الوزراء السابقين للتعليم العالى والصحة وعدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية والعربية.

وتشهد فعاليات الدورة ١٤ للملتقى الدولى للتعليم العالى إيديوجيت ، مشاركة واسعة من الجامعات المصرية والعربية والعالمية، حيث تعلن نحو 100 جامعة مصرية وعربية ودولية الفرص التعليمية المتاحة بها وبرامجها التعليمية الجديدة، كما يمثل وكلاء المئات من الجامعات الأوروبية والأمريكية و فرص التعليم الدولي وآخر التطورات العالمية في نظم الدراسة والتخصصات، وتشهد الدورة مشاركة لافتة لجامعات عشرين دولة منها أمريكا و إنجلترا، إسبانيا ، الهند، ماليزيا ، تركيا و غيرها .

 

رئيس المجلس الأعلى للجامعات

IMG-20240227-WA0017
IMG-20240227-WA0017
IMG-20240227-WA0016
IMG-20240227-WA0016
IMG-20240227-WA0015
IMG-20240227-WA0015
IMG-20240227-WA0014
IMG-20240227-WA0014
IMG-20240227-WA0012
IMG-20240227-WA0012
IMG-20240227-WA0011
IMG-20240227-WA0011
IMG-20240227-WA0013
IMG-20240227-WA0013
IMG-20240227-WA0010
IMG-20240227-WA0010
المتلقي الدولي للتعليم العالي والتدريب الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الأعلى للجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

بعد حريق لوكيشن التصوير.. أول رد فعل من بطل مسلسل الكبير أوي

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: توفير التدريب المناسب لطلاب الجامعات التكنولوجية ودعم المشروعات القابلة للتطبيق

رئيس جامعة النيل لصدى البلد: أجرينا دراسة مستفيضة لاحتياجات مصر قبل إنشاء الكليات الجديدة.. ونؤهل الدارسين للحصول على فرص للعمل بالخارج.. و25% من الطلاب يتم توظيفهم بمجرد التخرج

بذكرى ميلاده|شقيقة أحمد زويل توجه رسالة مؤثرة له من خلال صدى البلد

جامعة النيل: نقدم الدعم لطلاب السنوات النهائية بمشروعات التخرج

رئيس جامعة النيل الأهلية: 25% من الطلاب يحصلون على وظائف فور تخرجهم

عاشور يؤكد أهمية دور مدينة الأبحاث العلمية في نقل التكنولوجيا لجهات الإنتاج والخدمات

لفوزه بـ«نائب رئيس الدولية للإنذار المبكر» بالأمم المتحدة| صدى البلد يكرم الدكتور زكريا حمودة

إستشاري بالقومي للبحوث يوضح أثر الصيام على الحامل ومدى إمكانية الصيام لها

ترشيحاتنا

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 11 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية

التحديث الأخير للأسعار عالميا.. ارتفاع الذهب وتراجع الدولار اليوم الثلاثاء

مفاجأة جديدة عن مكافآت نهائي كأس مصر بالسعودية

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

بعد سرقة مجوهراتها.. المتهم الثاني في قضية ميرهان حسين: مكنش معايا حاجة فتشوني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل

الكشف عن 5 أسباب وراء اختفاء العصافير في روسيا.. ما القصة؟

نادي درجة ثانية ينافس باريس سان جيرمان واتحاد جدة على خطف صلاح

بالحجاب والعباية.. زوجة حمادة هلال تشعل السوشيال ميديا في عيد ميلادها

فيديو

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ