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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة النيل الأهلية: 25% من الطلاب يحصلون على وظائف فور تخرجهم

الدكتور وائل عقل
الدكتور وائل عقل

قال الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية، إن الجامعة تهتم بشكل كبير بطريقة التعليم داخل جامعة النيل وما يمكن أن يجعل الجامعة تنفع بلدها بخريجها.

 

وأضاف عقل لصدى البلد أن الجامعة عندما أنشأت كانت جامعة بحثية وريادية فالبحث العلمي والنشر الدولي والتصنيف العالمي مهم جدا لكن الأهم من البحث العلمي هي طريقة تفكير الطالب التي تمكنه من حل المشاكل الفترة القادمة سيكون هناك أنظمة وروبوتس تقوم بعمل كل الأعمال التي يقوم بها الإنسان إنما لن تكون قادرة على أداء الشغل الذي يحتاج لتفكير عميق وحل للمشكلات.

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وأشار إلى أن اتباع هذه الأساليب يجعل الخريج قادر على التواصل مع الآخرين بنجاح وقد ظهر تأثير اتباع هذه الأساليب في خريجين الجامعة فلدينا على الاقل 25% من الخريجين ممن هم ليس لهم تجنيد تتاح لهم وظائف في السنة الأخيرة.
 

ووأوضح أنه يوجد نسبة من الخريجين يحصلون على وظائف في خلال 3 أشهر من تخرجهم من الجامعة وايضا 15% يستكملون دراستهم في الدراسات العليا وما لا يقل عن 5% منهم يسافرون إلى الخارج لاستكمال دراسة الماجستير والدكتوراة .

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