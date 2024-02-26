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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة النيل: نقدم الدعم لطلاب السنوات النهائية بمشروعات التخرج

رئيس جامعة النيل
رئيس جامعة النيل

قال الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية، إن الجامعة تتحمل تكلفة مشاريع التخرج كاملة لأنها في النهاية متطلب للتخرج ومن مصلحة الجامعة أن يكون مشروع التخرج هو مشروع جيد ومتميز وبالتالي لا بد من الإنفاق عليه وليس فقط من قبل الجامعة .

 

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وأضاف عقل لصدى البلد أن الأساتذة يسعوا جاهدين إيجاد منح من جهات تمويل لتنفيذ المشروع وكل عام يأتي لنا تمويل جيد سواء من أكاديمية البحث العلمي أو من الصناع لدعم المشروعات فيتم تقديم تمويل مادي للمشروع.


وأوضح أنه يقوم هذه الجهات بالدعم من خلال فتح المعامل والمصانع لديهم لتنفيذ المشروعات على نفقتهم ويكون ضمن مشروعات التخرج أفكار أولية مهمة ومفيدة جدا قد تحل أزمات لديهم في الصناعة فالشارع لدينا يوجد من يتحمل تكلفتها وتكون الجامعة او جهة خارجية تدعم الطالب .

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