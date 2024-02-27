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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس الجامعات الأهلية يخصص 5% من منح المتفوقين لطلاب مدارس STEM

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ماهر مصباح أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. 

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وأكد الدكتور أيمن عاشور، فى بداية الاجتماع، على الاهتمام والدعم الكبير الذي تُقدمه القيادة السياسية للجامعات الأهلية، لافتا إلى أنها تمتلك زخمًا من الخبرات الأكاديمية والبحثية والكوادر البشرية التى يمكن الاستفادة منها في تنمية المجتمع ودعم المشروعات التنموية بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التكامل داخل منظومة التعليم العالي المصرية، والتوسع فى الشراكات الدولية للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة.

وشدد الوزير على ضرورة أن تتقدم الجامعات الأهلية بخطط عملها؛ لتقييمها ومتابعتها والوقوف على معدلات التقدم في تنفيذها لخططها التعليمية، وضمان حسن انتظام العملية التعليمية بها.

من جانبه قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة إن المجلس وافق على تخصيص نسبة 5% من المنح المُخصصة للطلاب المُتفوقين التي تقدمها كل جامعة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على اعتماد اللوائح الخاصة والسير فى إجراءات بدء الدراسة ببرنامج "نظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني" بكلية الآداب بجامعة بني سويف الأهلية.

كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة لدرجة البكالوريوس في برنامج "إدارة الأعمال الرياضية بمجال العلوم الإدارية" بكلية العلوم الإدارية جامعة الجلالة الأهلية.

ووافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة ببرنامج بكالوريوس علوم التمريض بنظام الساعات المُعتمدة بكلية التمريض، وبرنامج بكالوريوس الهندسة فى تخصصي الهندسة الميكانيكية بقسم هندسة المواد وإدارة التصنيع، والهندسة الكهربية بقسم هندسة الحاسوب بالمسارات التالية: "الحوسبة السحابية، والحوسبة عالية الكفاءة، والأمن السيبراني"، بجامعة المنوفية الأهلية.

ووافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة بكلية التمريض بنظام الساعات المعتمدة بجامعة جنوب الوادى الأهلية.

ووافق المجلس على بدء الدراسة ببرنامج "اللغة الفرنسية والترجمة"، وبرنامج "اللغة الإنجليزية والترجمة" بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

ووافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير فى إجراءات بدء الدراسة لدرجة البكالوريوس بكلية طب الأسنان جامعة أسيوط الأهلية.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة العلمين الدولية وكلية آل مكتوم للتعليم العالي باسكتلندا.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، واللواء هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة.

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية 6
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية 6
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية 5
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية 5
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية 4
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية 4
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية 3
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية 3
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية 2
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية 2
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية 1
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية 1
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية
الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجامعات الاهلية اجتماع مجلس الجامعات الأهلية مجلس الجامعات الأهلي Jobs Education

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