علوم البحار: التدريبات المقدمة تساعد في تعريف الطالب على الاقتصاد الأزرق

شهد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد نشاطا كبيرا في الآونة الماضية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وظهر ذلك من خلال فوز الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو بالأمم المتحدة.





قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إنه تم أفتتاح المركز الصيني لدى المعهد والذي تم افتتاحه من خلال مؤتمر عقد منذ عدة أسابيع والذي من خلاله تعرفنا على ما سيتم من تنفيذه من برامج وأنشطة للدول الأفريقية والذي سيمول من الجانب الصيني وبالتالي المعهد هو مركز للدول الأفريقية والعربية لنقل التكنولوجيا.



وأضاف زكريا لصدى البلد، أن كل الجامعات التي لديها برامج خاصة بالهيئة أو بالاستزراع السمكي جميعهم بهم الطلاب يتدربون لدينا سنويا في المعهد بالإضافة إلى تدريب الطلاب من خلال الدورات الدولية مثل دورة أجريت على مستوى العالم وجاء لها طلاب من ألمانيا بالإضافة إلى طلاب من الجامعات المصرية لكي يتم ترجمة المعلومات والخبرات للطلاب في مصر وعلى مستوى العالم.



وأشارت إلى أنه تساعد هذه التدريبات على أن يتعرف الطالب على الاقتصاد الأزرق فقد أصبح هذا المجال في منتهى الأهمية وهناك مدارس على مستوى العالم عن الاقتصاد الأزرق من المرحلة الإبتدائية .