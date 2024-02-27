وكالة الفضاء المصرية تعلن عن فرصة مميزة للشباب للتدريب.. تفاصيل

أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن فرصة مميزة للشباب الطموح للانضمام إلى فريقها في برنامج التدريب العملي بوكالة الفضاء المصرية في برنامج الاستشارة والتدريب لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من 1 مارس 2024.



المراكز المتاحة:

1. علوم فيزياء أو علوم تربوية: نبحث عن خريج كلية التربية أو العلوم بتخصص فيزياء، لديه شغف بتطوير المناهج العلمية.

2. مطور برمجيات وهندسة كمبيوتر: نبحث عن ثلاثة متخصصين في علوم الحاسب أو تكنولوجيا المعلومات أو ميكاترونيكس، لديهم خبرة في استخدام أردوينو ولغات البرمجة C وC#.

3. مهندس ميكاترونيكس أو إلكترونيات: نبحث عن متخصص واحد في هندسة الميكاترونيكس أو الإلكترونيات، لديه خبرة في تصميم PCB

وللتقديم يمكن إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

وكان قد عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

في بداية الاجتماع، هنأ الدكتور مصطفي رفعت د.أحمد عبد المولي؛ لتعيينه نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا لسيادته المزيد من التقدم والازدهار.

كما قدم د.مصطفى رفعت التهنئة للمجتمع الجامعي والأكاديمي؛ بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا للجامعات المصرية عامًا دراسيًّا موفقًا، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بحسن سير العملية التعليمية، والعمل على تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل.