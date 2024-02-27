علوم البحار: تم اختيار المعهد كمركز للشرق الأوسط والدول العربية وأفريقيا للتدريب



شهد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد نشاط كبير في الآونة الماضية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، وظهر ذلك من خلال فوز الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمنصب نائب رئيس اللجنه الدوليه للانذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو بالامم المتحدة.



قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، إن تم اختيار المعهد كمركز للشرق الأوسط والدول العربية وأفريقيا لتدريب كل البرامج على مستوى العالم حيث تم اختيار المعهد لإمكانياته وذلك بعد تقيمه وتقيم إمكانياته من مراكب الأبحاث ومراكز التدريب والمعامل والإمكانيات الضخمة التي ذهلوا لوجودها في مصر .



وأضاف زكريا لصدى البلد أن ما نجحنا به هو أننا أصبحنا مركز ثان للسلطة الدولية لقاع المحيطات للاستكشاف في قاع المحيطات خارج المياه الإقليمية فالتكنولوجيا مع الدول المتقدمة لابد أن تدخل بها مصر لأنه ليس لدينا بديل لأننا أن لم نطلع عليا ونلتحق بها حاليا لأن نقدر على مواكبتها فيما بعد .

وقد كرم موقع صدى البلد الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والحائز على منصب نائب رئيس اللجنة الدولية للانذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو بالأمم المتحدة.