عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استعدادًا لندوة المركز العلمي الدولي للأسمدة.. «البحث العلمي» تستقبل وفدًا من «العلوم الصينية»

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

استقبلت الدكتور جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم وفداً من أكاديمية العلوم الصينية يرأسه البروفيسور  جي شينينج، رئيس أكاديمية العلوم الصينية، ويصاحبه البروفيسور إيفلد شنوج، المدير السابق لمعهد الابتكارات والتقنيات الزراعية والبيئية بدولة ألمانيا الاتحادية، والرئيس الشرفي للنسخة 31 من ندوة المركز العلمي الدولي للأسمدة (CIEC).
 

وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد مجدي جبر، المشرف على قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية، والدكتورة منة الله حسين الكتامي، مسئول التعاون الدولي بالأكاديمية، وقد استعرض البروفيسور  جي شينينج من خلال عرض تقديمي الدور الهام الذي تلعبه أكاديمية العلوم الصينية CAS والتي تعد العمود الفقري لجهود الصين لاستكشاف وتسخير التكنولوجيا العالية والعلوم الطبيعية لصالح الصين والعالم. وتضم CAS شبكة بحث وتطوير شاملة، ومجتمع أكاديمياً قائماً على الجدارة ونظاماً للتعليم العالي، وتجمع علماء ومهندسون من الصين ومن جميع أنحاء العالم لمعالجة المشكلات النظرية والتطبيقية باستخدام مناهج علمية وإدارية عالمية المستوى.

txt

وزير التعليم العالي: برنامج "ITEC" الهندي يسهم في تنمية الموارد البشرية بمصر

txt

القومي للبحوث ينظم ندوة "نحو تغذية صحية برمضان فى ظل تحديات الأمن الغذائى"

txt

مجلس الجامعات الأهلية يخصص 5% من منح المتفوقين لطلاب مدارس STEM

txt

إطلاق مشروع رقمنة الوثائق الخاصة بطلبات براءات الاختراع

txt

الأعلى للجامعات: معرض EDU GATE يقدم برامج أكاديمية وفرصا تدريبية ومنحا دراسية

txt

الأعلى للجامعات: معارض الطلاب تعزز ربط التعليم بالصناعة واحتياجات المجتمع

txt

التعليم العالي: توفير التدريب المناسب لطلاب الجامعات التكنولوجية ودعم المشروعات القابلة للتطبيق

txt

رئيس جامعة النيل لصدى البلد: أجرينا دراسة مستفيضة لاحتياجات مصر قبل إنشاء الكليات الجديدة.. ونؤهل الدارسين للحصول على فرص للعمل بالخارج.. و25% من الطلاب يتم توظيفهم بمجرد التخرج

txt

بذكرى ميلاده|شقيقة أحمد زويل توجه رسالة مؤثرة له من خلال صدى البلد

txt

جامعة النيل: نقدم الدعم لطلاب السنوات النهائية بمشروعات التخرج


كما استعرض البروفيسور إيفلد شنوج دور المركز العلمي الدولي للأسمدة CIEC والذي يعد أقدم منظمة علمية مخصصة رسميا لجميع قضايا الأسمدة والتخصيب والذي تأسس عام 1932/1933 على هامش أول مؤتمر علمي دولي للأسمدة في روما وأمستردام.


كما استعرضت الدكتور جينا الفقي خلال اللقاء أنشطة وبرامج الأكاديمية المختلفة في تهيئة بيئة داعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى جهود الأكاديمية في الربط بين البحث العلمي والصناعة وتنمية المجتمع، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والابتكار المصرية، وإطلاق المبادرات التي من شأنها تطوير المنظومة البحثية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


وتأتي الزيارة في إطار الاستعدادات لانعقاد الندوة الثانية والثلاثين للمركز العلمي الدولي للأسمدة والذى سيعقد بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وستتناول فعاليات الندوة استمرار الحوار حول القضايا الزراعية بين الشرق والغرب، والذي بدأ بالندوة الثلاثين في القاهرة عام 2022. وتكون المشاركة عن طريق الدعوة فقط.


كما تلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا دعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي للأسمدة في دورته ال ٥٠ والذي سيعقد بدولة الصين الشعبية خلال شهر سبتمبر 2024
كما تمت مناقشة سبل التعاون بين الأكاديمية وأكاديمية العلوم الصينية من خلال تقديم منح علمية للباحثين المصريين.
كما استعرض الجانبان الدور الهام لبرنامج جامعة الطفل، وذلك من خلال تنظيم زيارات للطلاب لمقر الأكاديمية بدولة الصين وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

أكاديمية البحث العلمي

IMG-20240227-WA0032
IMG-20240227-WA0032
IMG-20240227-WA0031
IMG-20240227-WA0031
IMG-20240227-WA0030
IMG-20240227-WA0030
IMG-20240227-WA0029
IMG-20240227-WA0029
IMG-20240227-WA0028
IMG-20240227-WA0028
IMG-20240227-WA0027
IMG-20240227-WA0027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: برنامج "ITEC" الهندي يسهم في تنمية الموارد البشرية بمصر

القومي للبحوث ينظم ندوة "نحو تغذية صحية برمضان فى ظل تحديات الأمن الغذائى"

مجلس الجامعات الأهلية يخصص 5% من منح المتفوقين لطلاب مدارس STEM

إطلاق مشروع رقمنة الوثائق الخاصة بطلبات براءات الاختراع

الأعلى للجامعات: معرض EDU GATE يقدم برامج أكاديمية وفرصا تدريبية ومنحا دراسية

الأعلى للجامعات: معارض الطلاب تعزز ربط التعليم بالصناعة واحتياجات المجتمع

التعليم العالي: توفير التدريب المناسب لطلاب الجامعات التكنولوجية ودعم المشروعات القابلة للتطبيق

رئيس جامعة النيل لصدى البلد: أجرينا دراسة مستفيضة لاحتياجات مصر قبل إنشاء الكليات الجديدة.. ونؤهل الدارسين للحصول على فرص للعمل بالخارج.. و25% من الطلاب يتم توظيفهم بمجرد التخرج

ترشيحاتنا

مصادر رفيعة المستوى: إسقاط 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية لقطاع غزة

المدعي العام بمانهاتن يطلب فرض حظر نشر على ترامب لهذا السبب

3 صيغ لـ الصلاة على النبي بعد أذان الفجر.. يغفلها الكثيرون

مفتي الجمهورية: الشعب المصري شريك أصيل في الحفاظ على استقرار الوطن

بعد صفقة رأس الحكمة| بشرى سارة.. انخفاض أسعار السلع أبرزها السكر واللبن

حكم رادع من محكمة جنايات القاهرة لعصابة التوظيف الوهمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد منع زوجته الزيارة عنه| معلومات صادمة عن مرض حلمي بكر

دراسة تكشف حقيقة صادمة عن الرجال بعد الزواج

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة كاجوال برفقة حمو بيكا| شاهد

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بدون زيت

فيديو

فى رأس البر.. زحام شديد يحاوط محمد إمام بسبب كوبرا

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

اﻟﻤﺰﻳﺪ