عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

باحثة بمعهد الصناعات الغذائية والتغذية توضح تأثير الصيام علي صحة الذاكرة

صدى البلد

قالت الدكتورة آيات فرغلي هاشم، الباحثة بقسم الزيوت والدهون، معهد الصناعات الغذائية والتغذية، بالمركز القومي للبحوث إن ضعف الذاكرة يعتبر من أبرز المشاكل والظواهر الشائعة في الوقت الراهن، حيث أن ضعف الذاكرة أو النسيان أو عدم التركيز هي مرادفات لمعني واحد وهو أحد أشكال فقدان الذكريات مثل نسيان بعض أسماء الأشخاص أو الأماكن أو حتي أماكن تواجد بعض الأغراض الشخصية.

وأوضحت أنه مما لا شك فيه أن هناك العديد من العوامل التي تؤدي الي انتشار ظاهرة ضعف الذاكرة ومن أهمها علي - سبيل المثال لا الحصر - تقدم العمر والعوامل الوراثية وزيادة الدهون في الجسم والأمراض التي تؤثر علي الدماغ، وفيما يخص زيادة الدهون في الجسم فانها تعمل ايضا علي انخفاض تدفق الدم الي المخ الذي بدوره يؤدي الي ضعف الذاكرة.

txt

قدم للحصول على فرصة تدريب بوكالة الفضاء المصرية لمدة 3 أشهر

txt

صوموا تصحوا.. أخصائي بالقومي للبحوث يرد على جميع الاستفسارات الخاصة بفوائد رمضان

txt

أستاذة بالقومي للبحوث توضح كيف يفيد الصيام مناعة الجسم

txt

التعليم العالي: مد موعد التقديم بمسابقة أولمبياد الشركات الناشئة حتى 8 مارس

txt

فتح باب التقدم لجائزة «اليونسكو - روسيا ميندليف الدولية» في العلوم الأساسية 2023

txt

فتح باب التقدم لجائزة "اليونسكو -روسيا ميندليف الدولية" في العلوم الأساسية 2023

txt

التعليم العالي تعلن فرص للحصول على منح خارج مصر للعام الدراسي 2023/2024

txt

كلية التربية الرياضية بالعريش تحقق المركز الأول للبنات والرابع للبنين على مستوى الجامعات

txt

السفيرة الأمريكية بالقاهرة تزور جناح جامعة النيل في معرض EDUGATE التعليمي الدولي

txt

الجامعة البريطانية في مصر تنظم ندوة دروس من تجارب الحياة

وأوضحت أن الصيام – الفريضة العظمي - له دور مؤثر في حماية الدماغ وتحسين مستويات الدهون والجلكوز في الجسم لانخفاض معدل تناول الغذاء، كما ان للصيام دور فعال في حماية الذاكرة من الضعف لدي السيدات بعد انقطاع الطمث الذي يؤثر علي الذاكرة مع الوقت وذلك لمنعه بعض أمراض التمثيل الغذائي في هذه المرحلة من العمر. 

وأضافت أنه بالتمعن في عالم الابحاث العلمية والدراسات يتضح لنا وجود علاقة عكسية بين الذاكرة ومستوي الأنسولين في الدم بمعني أن مستوي الانسولين المنخفض يحسن من كفاءة الذاكرة.

جدير بالذكر ان الصيام يساهم في انخفاض معدل تدهور الخلايا العصبية المصاحب لتقدم العمر وهذا التدهور يؤدي الي العرضة لأمراض المخ مثل مرض الشلل الرعاش والزهايمر، ومن الفوائد العظيمة للصيام ان له قدرة كبيرة علي تحفيز انتاج خلايا عصبية جديدة وزيادة القدرة العقلية والادراكية بشكل ملحوظ.

وأكدت الابحاث والدراسات في هذا المجال أن الصيام يساعد الجسم علي التخلص من السموم المتراكمة في الخلايا والجزيئات التالفة التي تؤدي للاصابة بالأمراض العصبية.

ويؤكد المتخصصين ان الصيام له دور في زيادة البروتين المعروف بـBAG3 الذي يساهم في رفع كفاءة التنظيف الخلوي الذاتي للخلايا العصبية من بروتين تاو السام وبالتالي يمنع تلف هذه الخلايا.

ومن أهم النصائح والتوصيات التي من شأنها تقليل خطر التعرض لضعف الذاكرة والحفاظ علي صحة الدماغ، ضرورة اتباع نظام غذائي صحي بعيد عن السكريات والدهون وممارسة الرياضة بصفة دورية.

ومع حلول شهر رمضان يمكن تحسين وحماية الذاكرة بالصيام والتركيز على تناول العناصر الغذائية المفيدة في وجبتي الافطار والسحور. ومن افضل الوجبات الغذائية المفيدة لذاكراتنا هي التي تحتوي علي نسبة عالية من أحماض أوميجا-3 الدهنية مثل الأسماك، ومن الوجبات المميزة والمرتبطة بشهر رمضان تناول الفواكه المجففه (الياميش) التي تعد من أهم المصادر الجيدة لمضادات الأكسدة والمفيد لصحة الذاكرة، كذلك يجب تناول البيض حيث أنه يحتوي علي فيتامين دال المهم لصحة الدماغ والاكثار من تناول الخضروات والفواكه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

متقلقوش ربنا موجود.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

موضوعات متعلقة

قدم للحصول على فرصة تدريب بوكالة الفضاء المصرية لمدة 3 أشهر

صوموا تصحوا.. أخصائي بالقومي للبحوث يرد على جميع الاستفسارات الخاصة بفوائد رمضان

أستاذة بالقومي للبحوث توضح كيف يفيد الصيام مناعة الجسم

التعليم العالي: مد موعد التقديم بمسابقة أولمبياد الشركات الناشئة حتى 8 مارس

فتح باب التقدم لجائزة «اليونسكو - روسيا ميندليف الدولية» في العلوم الأساسية 2023

فتح باب التقدم لجائزة "اليونسكو -روسيا ميندليف الدولية" في العلوم الأساسية 2023

التعليم العالي تعلن فرص للحصول على منح خارج مصر للعام الدراسي 2023/2024

كلية التربية الرياضية بالعريش تحقق المركز الأول للبنات والرابع للبنين على مستوى الجامعات

ترشيحاتنا

بسام راضى: غزة هى قصة كفاح تاريخية لشعب يطالب بحقوقه الشرعية

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث بالقانون

تسبب انزلاقا.. أضرار صحية نتيجة الجلوس بشكل خاطئ لفترات طويلة

دكة البدلاء| سر بكاء محمد طاهر.. وماذا قال خالد بيبو؟

جولة مكوكية جديدة للصين لحل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

قصيدة مؤثرة من طفلة قادرون باختلاف.. والرئيس يطلب منها إعادتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بملابسها| شاهد

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

فيديو

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

حكاية سيدة مصرية تبنت 34 طفلة وفازت بمليون درهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ