باحثة بمعهد الصناعات الغذائية والتغذية توضح تأثير الصيام علي صحة الذاكرة

قالت الدكتورة آيات فرغلي هاشم، الباحثة بقسم الزيوت والدهون، معهد الصناعات الغذائية والتغذية، بالمركز القومي للبحوث إن ضعف الذاكرة يعتبر من أبرز المشاكل والظواهر الشائعة في الوقت الراهن، حيث أن ضعف الذاكرة أو النسيان أو عدم التركيز هي مرادفات لمعني واحد وهو أحد أشكال فقدان الذكريات مثل نسيان بعض أسماء الأشخاص أو الأماكن أو حتي أماكن تواجد بعض الأغراض الشخصية.

وأوضحت أنه مما لا شك فيه أن هناك العديد من العوامل التي تؤدي الي انتشار ظاهرة ضعف الذاكرة ومن أهمها علي - سبيل المثال لا الحصر - تقدم العمر والعوامل الوراثية وزيادة الدهون في الجسم والأمراض التي تؤثر علي الدماغ، وفيما يخص زيادة الدهون في الجسم فانها تعمل ايضا علي انخفاض تدفق الدم الي المخ الذي بدوره يؤدي الي ضعف الذاكرة.

وأوضحت أن الصيام – الفريضة العظمي - له دور مؤثر في حماية الدماغ وتحسين مستويات الدهون والجلكوز في الجسم لانخفاض معدل تناول الغذاء، كما ان للصيام دور فعال في حماية الذاكرة من الضعف لدي السيدات بعد انقطاع الطمث الذي يؤثر علي الذاكرة مع الوقت وذلك لمنعه بعض أمراض التمثيل الغذائي في هذه المرحلة من العمر.

وأضافت أنه بالتمعن في عالم الابحاث العلمية والدراسات يتضح لنا وجود علاقة عكسية بين الذاكرة ومستوي الأنسولين في الدم بمعني أن مستوي الانسولين المنخفض يحسن من كفاءة الذاكرة.

جدير بالذكر ان الصيام يساهم في انخفاض معدل تدهور الخلايا العصبية المصاحب لتقدم العمر وهذا التدهور يؤدي الي العرضة لأمراض المخ مثل مرض الشلل الرعاش والزهايمر، ومن الفوائد العظيمة للصيام ان له قدرة كبيرة علي تحفيز انتاج خلايا عصبية جديدة وزيادة القدرة العقلية والادراكية بشكل ملحوظ.

وأكدت الابحاث والدراسات في هذا المجال أن الصيام يساعد الجسم علي التخلص من السموم المتراكمة في الخلايا والجزيئات التالفة التي تؤدي للاصابة بالأمراض العصبية.

ويؤكد المتخصصين ان الصيام له دور في زيادة البروتين المعروف بـBAG3 الذي يساهم في رفع كفاءة التنظيف الخلوي الذاتي للخلايا العصبية من بروتين تاو السام وبالتالي يمنع تلف هذه الخلايا.

ومن أهم النصائح والتوصيات التي من شأنها تقليل خطر التعرض لضعف الذاكرة والحفاظ علي صحة الدماغ، ضرورة اتباع نظام غذائي صحي بعيد عن السكريات والدهون وممارسة الرياضة بصفة دورية.

ومع حلول شهر رمضان يمكن تحسين وحماية الذاكرة بالصيام والتركيز على تناول العناصر الغذائية المفيدة في وجبتي الافطار والسحور. ومن افضل الوجبات الغذائية المفيدة لذاكراتنا هي التي تحتوي علي نسبة عالية من أحماض أوميجا-3 الدهنية مثل الأسماك، ومن الوجبات المميزة والمرتبطة بشهر رمضان تناول الفواكه المجففه (الياميش) التي تعد من أهم المصادر الجيدة لمضادات الأكسدة والمفيد لصحة الذاكرة، كذلك يجب تناول البيض حيث أنه يحتوي علي فيتامين دال المهم لصحة الدماغ والاكثار من تناول الخضروات والفواكه.