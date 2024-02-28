قدم للحصول على فرصة تدريب بوكالة الفضاء المصرية لمدة 3 أشهر

أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن فرصة مميزة للشباب الطموح للانضمام إلى فريقها في برنامج التدريب العملي بوكالة الفضاء المصرية في برنامج الاستشارة والتدريب لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من 1 مارس 2024.



المراكز المتاحة:

1. علوم فيزياء أو علوم تربوية: نبحث عن خريج كلية التربية أو العلوم بتخصص فيزياء، لديه شغف بتطوير المناهج العلمية.

2. مطور برمجيات وهندسة كمبيوتر: نبحث عن ثلاثة متخصصين في علوم الحاسب أو تكنولوجيا المعلومات أو ميكاترونيكس، لديهم خبرة في استخدام أردوينو ولغات البرمجة C وC#.

3. مهندس ميكاترونيكس أو إلكترونيات: نبحث عن متخصص واحد في هندسة الميكاترونيكس أو الإلكترونيات، لديه خبرة في تصميم PCB

وللتقديم يمكن إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]