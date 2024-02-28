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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قدم للحصول على فرصة تدريب بوكالة الفضاء المصرية لمدة 3 أشهر

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن فرصة مميزة للشباب الطموح للانضمام إلى فريقها في برنامج التدريب العملي بوكالة الفضاء المصرية في برنامج الاستشارة والتدريب لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من 1 مارس 2024.


المراكز المتاحة:

1. علوم فيزياء أو علوم تربوية: نبحث عن خريج كلية التربية أو العلوم بتخصص فيزياء، لديه شغف بتطوير المناهج العلمية.

2. مطور برمجيات وهندسة كمبيوتر: نبحث عن ثلاثة متخصصين في علوم الحاسب أو تكنولوجيا المعلومات أو ميكاترونيكس، لديهم خبرة في استخدام أردوينو ولغات البرمجة C وC#.

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3. مهندس ميكاترونيكس أو إلكترونيات: نبحث عن متخصص واحد في هندسة الميكاترونيكس أو الإلكترونيات، لديه خبرة في تصميم  PCB  

وللتقديم يمكن إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:
                              [email protected]

وكالة الفضاء المصرية وكالة الفضاء التدريب العملى

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