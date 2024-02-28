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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محاضرة إفتراضية بعنوان "أهمية التصوير الفوتوغرافى" بأكاديمية البحث العلمي

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتورة جينا سامى الفقى القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، وفي إطار أعمال قطاع المجالس النوعية - مجلس بحوث الثقافة والمعرفة، عن عقد محاضرة إفتراضية بعنوان "أهمية التصوير الفوتوغرافى فى الإعلام العلمى (دراسة حالة عن التصوير الفوتوغرافي وبرنامج الصيد المسئول فى الساحل الشمالي بمصر )"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 29/2/2024.

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تهدف المحاضرة إلى :-
1- إبراز ‏فنون ومهارات وصعوبات وتحديات التصوير العلمي مع التركيز على الحياة البرية والحياة الطبيعية وتصوير الطيور والحيوانات.
2- نشر ‏الوعي البيئي والحفاظ على البيئة خاصة في الحياة البرية والطبيعية فى مصر.
3- التعرف على ‏الحياة البرية والطبيعية في مصر وخاصة الطيور في مصر  من  طيور مصرية أو مهاجرة  للتأكيد على جمال الطبيعة الخلابة في مصر وترسيخ قيم الانتماء وحب الوطن
4- المساهمة في تشجيع السياحة الداخلية وممارسة الهوايات البرية والطبيعية بين المصريين.
5- وضع ‏توصيات للنهوض بالإعلام العلمى  والثقافة العلمية خاصة في مجال الحياة البرية والطبيعية في مصر وذلك من خلال توظيف فنون ومهارات التصوير العلمي  وطرح توصيات للاهتمام بدراسة وممارسة التصوير العلمى  ووضع اقتراحات لنشر الوعي البيئي والسياحى  في الحياة البرية والطبيعية في مصر.  

ووجهت الأكاديمية الدعوة إلى المتخصصين و المهتمين والباحثين فى مجال الثقافة العلمية، للمشاركة في المحاضرة وذلك من خلال الدخول على الرابط التالى :-
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/89255014912...
Meeting ID: 892 5501 4912
Passcode: 540595

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