صندوق رعاية المبتكرين: نقدم مسابقات للطلاب الراغبين في تحويل أفكارهم لشركات ناشئة

أكد الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ، إن مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة، شهدت إقبالا من الطلاب من مختلف الجامعات ، لذا قررنا أن نمد الموعد، وذلك حرصًا على أن يشارك أكبر عدد من الفرق والطلاب في هذه المسابقة الهامة.

وأضاف خليل ، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تتماشي مع رؤية مصر لأهداف التنمية المستدامة.



وأشار إلى أن المسابقة موجهة للطلاب الذين لديهم أفكار ابتكارية، ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة، مشيرًا إلى مزايا المشاركة في مسابقة أوليمبياد الشركات الناشئة.

وأوضح أن تمويل هذه المسابقة يصل لـ500 ألف جنيه لتمويل الشركات الفائزة، وأيضا تقديم خدمات قيمتها 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى المشاركة ببرنامج GenZ التليفزيوني.