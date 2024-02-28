الجامعة البريطانية في مصر تشارك بمعرض «إيديوجيت»

شاركت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، في فعاليات معرض وملتقى إيديوجيتEDU GATE” 2024، الدولي للجامعات والمنح والتدريب في دورته الـ 14، والمقام تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي استمرت فعالياته في الفترة من 25 وحتى 27 فبراير الجاري، بأحد فنادق القاهرة.



ويوفر جناح الجامعة البريطانية في مصر، والمتواجد بالملتقى، كافة المعلومات عن البرامج الدراسية بالجامعة، وتخصصاتها المختلفة والأقسام الموجودة، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابي التي تمكن الطلاب من الدراسة في الخارج في عدد من الجامعات الأجنبية ذات الشراكة مع الجامعة، وكذلك دليل للتعريف بكليات الجامعة والتي تضم 11 كلية وهم: «كلية الهندسة، وكلية هندسة الطاقة والبيئة، وكلية الأسنان، وكلية التمريض، وكلية القانون، وكلية الاتصال والإعلام، وكلية الفنون والتصميم، وكلية الصيدلة، وكلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، وكلية الآداب والإنسانيات»، فضلًا عن التعريف بشروط التقديم للجامعة وخطواتها.



كما يتيح جناح الجامعة البريطانية الفرصة في التعرف على الأنشطة الطلابية خلال فترة سنوات الدراسة بالجامعة، بالإضافة إلى التعرف على المنح الدراسية الممولة كليًا أو جزئيًا التي توفرها الجامعة البريطانية لطلابها، فضلًا عن التعرف على الشهادات الثنائية التي تمنحها الجامعة البريطانية لخريجيها، والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ومن الجامعات الأجنبية الشريكة وهم ( London South Bank University & Manchester Metropolitan University & Queen Margaret University).