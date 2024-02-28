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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة النيل: نقدم لرواد معرض ومنتدى EDUGATE فرصة التقديم المبكر للعام الدراسي 24-2025

جامعة النيل: نقدم
جامعة النيل: نقدم لرواد معرض ومنتدى EDUGATE التعليمي الدولي

تشارك جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، في نسخة معرض ومنتدى EDUGATE التعليمي الدولي السنوي المقامة بمحافظة الإسكندرية بفندق فور سيزونز سان ستيفانو، غدا الخميس 29 فبراير الجاري.

وقال الدكتور وائل عقل، إن جناح جامعة النيل الأهلية في معرض ومنتدى EDUGATE التعليمي الدولي السنوي، في نسخة القاهرة والتي أقيمت في فندق كمبينسكي رويال مكسيم بالقاهرة الجديدة، شهد إقبالا كبيرا من طلاب وطالبات المدارس الثانوية بكافة أنظمتها التعليمية وأولياء الأمور والخريجين والباحثين عن المنح الدراسية للتعرف على ما تقدمه الجامعة من خصومات ومنح وبرامج التبادل الطلابي والشراكات مع كبرى الجامعات العالمية.

وأعرب عقل، عن سعادته بالمشاركة المتميزة للجامعة كراعٍ بلاتيني في معرض ومنتدى EDUGATE التعليمي الدولي السنوي، وإقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة والباحثين على جناح الجامعة الذي قدم من خلال فريق متخصص الإجابة عن كافة أسئلة الطلاب ورواد المعرض والرد على تعليقاتهم.

و أعلن الدكتور وائل عقل، أن الجامعة قامت من خلال مشاركتها في المعرض بتقديم عدد من العروض الدراسية منها حصول الطلاب على فرصة التقدم المبكر للجامعة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بنفس مصروفات العام الدراسي الماضي بكليات الجامعة الحالية (إدارة الأعمال - الهندسة والعلوم التطبيقية - تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب - التكنولوجيا الحيوية)، والإعلان عن ٤ كليات جديدة ذات برامج مميزة في مجال الطاقة والبيئة والمياه والغذاء وعلم النفس والصحافة الرقمية وغيرها من البرامج المتقدمة ذات مجالات عمل مميزة للخريجين داخل وخارج مصر وكذلك الشراكات الدولية في هذه البرامج، وهي نفس العروض التي ستقدم لرواد المعرض غدا في الإسكندرية.

وقال رئيس جامعة النيل، إن جناح الجامعة في نسخة المعرض التي أقيمت بالقاهرة حظي بزيارة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، خلال جولتها التفقدية للمعرض والجامعات المشاركة فيه، واستمعت إلى شرح مبسط عن كليات الجامعة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني، وأهم البرامج البحثية والطلابية والدراسية التي تجمع بين جامعة النيل وعدد من الجامعات الأمريكية، ومنها شراكة جامعة النيل مع جامعة ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال الهندسة والعلوم التطبيقية، وبرنامج الدرجة المزدوجة (EMBA / MBA) ماجستير إدارة الأعمال الذي يجمع بين جامعة النيل وجامعة تينيسي في مارتن بأمريكا، والتطرق للحديث عن أكبر برنامج تبادل افتراضي في منطقة الشرق الأوسط مع جامعة جورجيا ستايت، كذلك الحديث عن البرامج المحتمل التوسع فيها مستقبلًا.

وثمن الدكتور وائل عقل، الشعار الذي يرفعه المعرض وهو "كل الجامعات تحت سقف واحد" مؤكدا أن الجامعة من خلال مشاركتها في المعرض تقوم بتقديم وتعريف كلياتها المتنوعة وتخصصاتها المختلفة وبرامجها العلمية والريادية ومجالات العمل لخريجيها داخل وخارج مصر، وأوجه التعاون الدولي للجامعة والمنح الكاملة أو الجزئية التي تقدمها الجامعة، وتعريف رواد المعرض بخبرات الجامعة في نظام التعلم الحديث والإمكانات المتاحة لطلابها لجعلهم الأقدر والأكثر على المنافسة محلياً وإقليمياً، خاصة وأن الجامعة واحدة من جامعات الجيل الرابع التي تهتم بالابتكار وريادة الأعمال وما تحقق بالفعل من عدد خريجي الجامعة والذين أنشأوا شركاتهم الخاصة داخل وخارج مصر.

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