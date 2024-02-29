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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يعلن عن مبادرة «أجيال» لتطوير مهارات الشباب للعام الثاني صيف 2024

صدى البلد

تستعد وحدة المؤتمرات بالمركز القومي للبحوث للإعلان عن مبادرة "أجيال" لتطوير مهارات الشباب للعام الثاني (صيف 2024)، والتي ينظمها المركز القومي للبحوث في إطار دوره المجتمعي لجميع فئات المجتمع، خاصة الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وتحت إشراف الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، وبتنسيق من الدكتورة هبة عبد المنعم الرفاعي، رئيس وحدة المؤتمرات بالمركز القومي للبحوث.

وتستهدف المبادرة فئة الشباب من طلاب المرحلة الثانوية والجامعية وما بعد الجامعية.

 

يأتي ذلك بهدف صقل وتطوير مهارات الشباب الأكاديمية، وتوسيع آفاق المعرفة لديه، وإكسابه الخبرة اللازمة لتعزيز مساره البحثي والعلمي.

وتمتاز اللقاءات العلمية ضمن المبادرة بعقد جلسات تفاعلية مع أساتذة من المركز ذوي خبرة في مجال البحث العلمي، مع تطبيقات عملية داخل معامل المركز وذلك لمواكبة التطور التقني العالمي ومتطلبات سوق العمل.

كما تتيح المبادرة عقد برامج علمية متخصصة لطلاب المرحلة الجامعية النهائية تشمل اختيار موضوع مشروع التخرج وخطوات إعداده، كما تمنح المبادرة شهادة مشاركة معترفا بها تعزز من السيرة الذاتية للمتقدمين.

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ويعقد يوم تعريفي بمبادرة المركز القومي للبحوث "أجيال" لتطوير مهارات الشباب في نسختها الثانية (صيف 2024) بالقاعة الجديدة بالمركز يوم الخميس 7 مارس 2024 من الساعة 11 ص - 1 ظ، حيث يتناول جدول اللقاء الترحيب بالحضور من داخل وخارج المركز، يليه ⁠عرض فيديو تعريفي عن المبادرة ثم شرح أنواع البرامج المتاحة وطريقة الاشتراك، مع إلقاء الضوء على التخصصات المدرجة تدعمها كلمة من إدارة التدريب بالمركز لشرح النشاطات والدورات المنعقدة من خلالها.

بعدها سوف يتم طرح سبل التنسيق في تنفيذ بعض مشروعات تخرج للطلبة داخل معامل المركز، ويختم اليوم بتلقي الاقتراحات من الحضور المهتمين بالاشتراك في المبادرة.

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