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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة النيل الأهلية: نقدم منحا كاملة للطلاب المتفوقين

صدى البلد

قال الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية،  إن الجامعة لديها سياسة وهي أنه لا يجب أن يحرم طالب من التعليم لظروف مادية طالما الطالب مجتهد لديه رغبة قوية في التعلم وبالتالي سنساعده بكل الوسائل الممكنة وبالتالي فالاجتهاد مثل أن أي طالب مجتهد في الثانوية العامة يحصل على منحة ولدينا مستويات في المنح لهذا الموضوع كما أننا لدينا مجال اخذ منحة كاملة فلدينا ما يقارب 60 طالبا حصلوا على منح كاملة .

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وأضاف: “ الجامعة تعفى الطالب تماما من المصروفات ولكنه يكون طالب لديه رغبة حقيقية في التعلم ولديه قدرة وتميز وليس مجرد التميز الأكاديمي وهو جزء مهم جدا وضروري فالتميز المجتمعية والابتكار والثقافي أمر هام أيضا ونضعه في الاعتبار ، كما يوجد منها جزئية وهي وفق درجاته بالثانوية العامة والتي سنعلن عنها قريبا”.

وتابع: "نسعى دائما للتوجيه للبنوك والشركات والجهات الداعمة من أجل توفير منح للطلاب فلدينا إدارة كاملة في الجامعة وظيفتها البحث عن منح للطلاب وخاصة أن هناك أيضا طلاب يأتون من محافظات بعيدة مثل الصعيد فنجد لهم جهات مانحة تدعمهم في المصاريف وايضا تدعم السكن وما إلى  ذلك". 

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