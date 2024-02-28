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رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

لدعم طلاب الجامعات والباحثين.. صندوق رعاية المبتكرين: جهود واسعه وعقبال كبير على مشروعاتنا ومسابقاتنا لدعم الشركات الناشئة ومشروعات التخرج

صدى البلد

يقدم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى تقديم دعم وعطاء مستمر للباحثين والطلاب المصريين حيث يمكن تدأن يصل هذ الدعم إلى التمويل وتطبيق الابتكارات وربط البحث العلمي بالتكنولوجيا .


وأكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ، إن مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة، شهدت إقبالا من الطلاب من مختلف الجامعات ، لذا قررنا أن نمد الموعد، وذلك حرصًا على أن يشارك أكبر عدد من الفرق والطلاب في هذه المسابقة الهامة.

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وأضاف خليل ، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تتماشي مع رؤية مصر لأهداف التنمية المستدامة.


وأشار إلى أن المسابقة موجهة للطلاب الذين لديهم أفكار ابتكارية، ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة، مشيرًا إلى مزايا المشاركة في مسابقة أوليمبياد الشركات الناشئة.

 

وأوضح أن تمويل هذه المسابقة يصل لـ500 ألف جنيه لتمويل الشركات الفائزة، وايضا تقديم خدمات قيمتها 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى المشاركة ببرنامج GenZ التليفزيوني.

 

ومن حانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إن الوزارة حريصة على دعم الباحثين والشركات الناشئة في مصر، في جميع المجالات الصناعية.


وأوضح إلى أنها تمثل واحدة من القطاعات الهامة وفقًا لإستراتيجية الدولة المصرية في برنامج الإصلاحات الهيكيلية.

 

وأشار  إلى أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ هدفه تقديم دعم الشركات الناشئة في مصر ، من خلال توفير البيئة المناسبة لنموها، وايضا تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج التي تساعد هذه الشركات على النمو والازدهار.


وأوضح أنه من بينها تقديم التمويل اللازم، والتدريب والتأهيل، وايضا القيام بالمساندة الفنية والإدارية.


وأكد أن الدعم المقدم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، كما يتضمن في أحد محاورها تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

 

قال الدكتور محمد الفران مدير المشروعات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى أنه من بين المزايا التي يقدمها البرامج، التي نقدمها هي توفير مرافق ومعدات من الشركات المشاركة، من أجل تنفيذ المشروع بأفضل جودة، وايضا استخدام الإمكانيات العلمية والتقنية المتاحة بالجامعات، إلى جانب مراكز البحوث المشاركة،

وأضاف لصدى البلد أنه يتم توفير حافز مالي للمشرف الأكاديمي في حال نجاح الفريق في الوصول إلى حل للتحدي الصناعي، ذلك من أجل إكساب الطلاب الخبرات والمهارات الفنية المطلوبة لسوق العمل.
 


بينما كان قد قال الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ، إن الصندوق يقوم بتنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي هدفها ربط التعليم بالصناعة، وايضا القيام بنشر ثقافة الابتكار ريادة الأعمال بين الطلاب.


وأكد  أن الصندوق يحرص دائمًا على تقديم البرامج الداعمة للطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية، ومساعدتهم على تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، والوصول بها إلى السوق المحلي والدولي.

واوضح لصدى البلد إلى أن المسابقة تهتم بتقدم العديد من الفوائد والفرص الرائعة للطلاب المبتكرين، منها الدعم المادي المقدم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ للمشاريع، والذي يصل إلى مليون ونصف المليون جنيه، وتقديم برامج تدريبية متنوعة، وجلسات توجيه وإرشاد؛ لتطوير المشروع، بمشاركة خبراء متخصصين في مجال الابتكار، بالإضافة إلى فرصة مشاركة الطلاب في مسابقات دولية.

 

 


 

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