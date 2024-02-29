آخر فرصة للتقديم بمسابقة قمة مصر للمشاريع الاستثمارية بصندوق رعاية المبتكرين.. اليوم

أعلنت صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن فرصة للانضمام إلى مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" التي يتم تنظيمها بالتعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ومنظمة Hult Prize العالمية.

وتستهدف المسابقة طلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة؛ لخلق تأثير إيجابي في مجتمعهم.

وما زالت الفرصة متاحة لتقديم فكرة أو نموذج أولي لمشروع مبتكر في كل المجالات أو التخصصات، طالما أنه يدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية.



كما أن الفائز بالمركز الأول في المسابقة سيحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، فضلاً عن دعمه بالدورات المتخصصة التي تؤهله لتمثيل مصر في المسابقة Hult Prize العالمية التي ستعقد سبتمبر 2024 بلندن على جوائز مجموعها مليون وخمسمائة ألف دولار.

بينما موعد انتهاء التقديم غدًا ٢٩ فبراير، ويمكن التقديم عبر هذا الرابط التقديم: (http://tinyurl.com/hultprize2024 )



وكان قد عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

في بداية الاجتماع، هنأ الدكتور مصطفي رفعت د.أحمد عبد المولي؛ لتعيينه نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا لسيادته المزيد من التقدم والازدهار.

كما قدم د.مصطفى رفعت التهنئة للمجتمع الجامعي والأكاديمي؛ بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا للجامعات المصرية عامًا دراسيًّا موفقًا، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بحسن سير العملية التعليمية، والعمل على تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل.