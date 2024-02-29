منح دراسية مقدمة من وزارة الخارجية الرومانية .. اعرف الشروط والتخصصات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة سفارة جمهورية مصر العربية فى بوخارست بأن وزارة الخارجية الرومانية أعلنت عن فتح باب التقدم على برنامج المنح الدراسية للطلاب الأجانب للعام الدراسى 2024/2025.

وسيتم التقدم لبرنامج من خلال المنصة الالكترونية ، وسيتم الإعلان للمتقدمين عبر البريد الالكترونى خلال منتصف شهر يوليو 2024 علمًا بأن هذا البرنامج لا يتضمن منح فى مجالات الطب البشرى وطب الاسنان والصيدلة .

ولك علمًا بان اخر موعد للتقدم : 16 مارس 2024، ولمزيد من التفاصيل يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى :

http:// studyinromania.gov.ro

https://scholarships.studyinromania.gov.ro



وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.