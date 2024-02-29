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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم البحار: التكنولوجيا المتطورة ستمكننا من الحصول على ثرواتنا الطبيعية بشكل أسرع

صدى البلد

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، إن الحصول على التكنولوجيا المتطورة يمكننا من الحصول على ثرواتنا الطبيعية، خاصة أننا نمتلك ثروات كبيرة وهامة.

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وأضاف زكريا أنه بدون التكنولوجيا سنفقد جزءا رهيبا من الثروات لدينا مثل استكشاف البترول، فشركات البترول تدخل كشريك بنسبة كبيرة لعدم وجود تكنولوجيا استكشاف لدينا أو استخراج البترول، فلابد أن نكرر هذا الوضع بالنسبة للمعاينة لأنه سيأتي الوقت الذي سيكون لدينا ثروات ضخمة في البحار، منها البحر الأحمر والبحيرات وبحيرة السد العالي.


وأشار إلى أنه “لابد من بدء التفكير في كيفية الحصول على هذه الثروات والتعرف على التكنولوجيا، فقد حققنا نجاحات، ولكن المشوار ما زال طويلا لأننا ننقل التكنولوجيات التي تتطور يوما بعد يوم”.

 

 

 

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