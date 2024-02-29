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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي يؤكد حرص مصر على دعم السودان في ظل الأوضاع الحالية

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس، الأربعاء، السفير محمد عبد الله التوم، سفير دولة السودان بالقاهرة، وبكري نعيم المنصور، ممثل الجالية السودانية بمصر، والدكتور مرتضى علي، المستشار الثقافي السوداني بالسفارة السودانية بالقاهرة، بحضور إيهاب فرج، مدير عام الإدارة العامة للطلاب الوافدين بالوزارة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وخلال اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم السودان الشقيق، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية التى يشهدها السودان.

وأشار إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير جميع سبل الدعم للطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية، موضحًا أن هذا العام فقط التحق أكثر من 10 آلاف طالب سوداني بالجامعات المصرية.

تناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الجامعات السودانية والمصرية فى شتى المجالات التعليمية والبحثية، وإمكانية تيسير إجراءات تحويل الطلاب السودانيين لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، سواء على مستوى المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا، بالإضافة إلى إمكانية إتاحة الفرص التدريبية للطلاب السودانيين.

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وشدد الدكتور أيمن عاشور على دعمه للطلاب السودانيين، ومساندتهم فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها دولة السودان، مؤكدًا تيسير إجراءات التحاق الطلاب السودانيين للدراسة بالجامعات المصرية؛ حفاظًا على مستقبلهم وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها في مصر.

من جانبه، وجه السفير السوداني الشكر لمصر على دعمها للسودان فى شتى المجالات، خاصة فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر والسودان، مثمنًا موقف مصر من استقبال السودانيين القادمين من السودان بسبب الأزمة الراهنة، ومعاملتهم بكل حب واحترام.

 

وزير التعليم العالى

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