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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يعقد المؤتمر الدولي الثاني لقسم الطب البيئي.. تفاصيل

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

أعلن المركز القومي للبحوث، تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث ودعم الدكتورة فجر عبد الجواد القائم بأعمال وكيل معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية.

 

وأكد، أنه سوف يقوم قسم الطب البيئى والمهني أحد أقسام معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية بعقد المؤتمر الدولي الثاني للقسم بعنوان  "التحديات البيئية والمهنية وتأثيرها علي صحة الأنسان " برئاسة الأستاذة الدكتورة هبه مهدي عبد الله رئيس القسم ونائب رئيس المؤتمر الدكتورة أمل سعد الدين حسين ، العميد الأسبق للمعهد.

 ويترأس المؤتمر شرفيا الدكتورة نهي محمد حجازي العميد الأسبق للمعهد وذلك يوم الثالثاء الموافق 5 مارس 2024 بالقاعة ا لجديدة بالمركز القومى للبحوث.

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وأوضح أنه سوف يتضمن المؤتمر عرض بعض مخرجات الابحاث التى شارك بها اعضاء بقسم الطب البيئى والمهنى، بالأضافة لمشاركة اعضاء من أقسام المعهد مثل قسم بحوث تلوث المياة وكذا أقسام ومعاهد 
اخرى من المعاهد المختلفة بالمركز القومى للبحوث مثل قسم الكيمياء.

 كما يشارك في المؤتمر متحدثون من دولة العراق الشقيقة وكندا والواليات المتحدة األمريكية باإلضافة لمتحدثين من كلية الطب جامعة الأزهر.


ويتناول المؤتمر عدة محاور منها المشاكل البيئية والمهنية، وتأثيرها علي صحة الجهاز التنفسي، وتتطرق إحدي جلسات المؤتمر لتأثير التعرض للمعادن الثقيلة علي الجهاز العصبي لدي األطفال، والتغذية السليمة 
ودورها في الحد من تأثير التعرض لهذه المعادن علي الصحة، و دور بعض الجينات وعالقتها بارتفاع مستوى الألومنيوم وكذلك دالالت الإجهاد التأكسدي في الأطفال الذين يعانون من التوحد.

كما يتضمن المؤتمر جلسة عن المخاطر المهنية ومنها مشاكل الجهاز العضلي الحركي في بعض المهن والطرق المختلفة لعالج الألم المزمن، كما يلقي المؤتمر الضوء علي عالقة وتأثير الملوثات البيئية علي صحة الجهاز الهضمي والكبد.

ويتضمن المؤتمر أيضا جلسة عن الممارسات السليمة للحفاظ علي صحة البيئة من الملوثات المختلفة.

رئيس المركز القومي للبحوث القومي للبحوث

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