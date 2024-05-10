آخر التطورات من أمام معبر رفح.. فيديو

قال أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم غارات جوية على رفح الفلسطينية، تحديدا في المناطق الشرقية ووسط المدينة، بجانب طلقات تقذف من قبل المدفعية الإسرائيلية لاستهداف البنايات والمنشآت داخل المدينة، وتتصاعد أعمدة الأدخنة على مدار اليوم.

وأضاف "عماد"، خلال مداخلة، أن حالة من الرعب يعيشها سكان قطاع غزة خاصة في رفح الفلسطينية بسبب الغارات الجوية والمدفعية التي تطلقها بشكل دوري، وجاء هذا الرد سريعا بعدما غادر الوفد الإسرائيلي لجلسة التفاوض التي كانت تعقد على مدار يومين كاملين في القاهرة، وحينما عاد إلى تل أبيب تحمست هذه القوات بشكل سريع لشن ضربات

للمدينة.

وأشار إلى أنه على الفور، وكعادتها مصر تمارس كل التحركات الدبلوماسية، فجاء الرد السريع أو التحذير الأخير من قبل وزير الخارجية المصري الذي أجرى اتصال هاتفي بنظيره الأمريكي وحذر من تفاقم الوضع الذي يخلفه هذه الحرب، وطالبه بضرورة وقف هذه الحرب ومخاطر التصعيد التي يقوم بها قوات الاحتلال.

وعن منفذ رفح من الجهة المصرية، أوضح أنه يشهد هدوء بشكل كبير، وهناك استعدادات كبيرة من إدارة المنفذ تحسبا لأي طارئ، وتصطف مئات الشاحنات من أمام معبر رفح وحتى مدينة العريش.