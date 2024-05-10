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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار أعمال إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر

أعمال إنشاء سوق حضري
أعمال إنشاء سوق حضري

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط  تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم وتطوير الخدمات للمواطنين بالمراكز والأحياء في كافة القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة لافتاً إلى متابعته للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة بالمراكز والقرى وما وصلت إليه من مراحل العمل وآخر المستجدات الخاصة بهذه المشروعات سواء ضمن الخطة الاستثمارية أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو المشروع القومي لتطوير الريف المصري أو برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وغيرها مشيراً إلى أنه جارى إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري على مساحة 20 ألف متر بتكلفة 95 مليون جنيه تمويلاً من البنك الدولي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وذلك بدعم وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية.
وأوضح محافظ أسيوط أن الأعمال جارية على قدم وساق لنهو الأعمال بالسوق وفقاً للجدول الزمني المحدد حيث من المقرر إنهاء الأعمال به خلال شهر أكتوبر المقبل لافتاً إلى توجيه محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه ورئيس الوحدة المحلية للقرية بمتابعة الأعمال الجارية وذلك للاطمئنان على سير العمل ومراحل التنفيذ وفقاً لأحدث المواصفات والإشتراطات الفنية وطبقاً للجدول الزمني المحدد مسبقاً وذلك لتوفير الخدمات وتعظيم الاستفادة من محصول الرمان ومختلف المحاصيل الزراعية التي تتميز بها قرى المحافظة مضيفاً أن السوق الحضري سيضم أقسام للخضار والفاكهة التي تتميز بها قرى مركز البداري والمراكز المجاورة وبخاصة محاصيل الرمان والموالح والخضراوات.
يذكر أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التي يتم تنفيذها في نطاق المحافظة تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات (إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الأربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى عمل دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعات زراعية بالبداري وجاري ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة).

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