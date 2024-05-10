عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

عواصف
عواصف

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري.

txt

بعد العواصف الترابية والرملية والذباب.. الأرصاد تزف خبرًا سارًا للمواطنين

txt

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

وأضافت « عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن البحار ستشهد ارتفاع في الأمواج، والبحر المتوسط غير مؤهل لـ عمليات الصيد اليوم، ولكن من الغد سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية.

ولفتت إلى أن العواصف الترابية والرملية ستكون اليوم، ولكن غدًا لن يكون هناك فرص العواصف غدًا السبت، وأنه على مدار الأسبوع سيكون هناك استقرار.

الأرصاد تحذر الطلاب أثناء الذهاب للمدرسة

 

وأشارت إلى أن الأيام المقبلة سيكون هناك فارق كبير في درجات الحرارة خلال فترة النهار، وفترة الليل، ولذلك على الجميع توخي الحذر، وعلى الأسر مراعاة الملابس التي يرتديها الطلاب في أثناء الذهاب للمدرسة في الصباح الباكر.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الليلة المقبلة، ستشهد البلاد كتلا هوائية شمالية ونبدأ تدريجيا نشعر باعتدال الأجواء في فترة الليل، وأجواء معتدلة تماما في معظم المحافظات، وبخاصة الشمالية، وفي الأسبوع المقبل، ستعود البرودة إلى الجو ليلا». 
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:
 

القاهرة 34 21

العاصمة الإدارية 34 21

6 اكتوبر 35 20

بنهــــا 33 20

دمنهور 34 19

وادى النطرون 33 19

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 33 20

الزقازيق 34 21

شبين الكوم 33 20

طنطا 32 20

دمياط 33 19

بورسعيد 34 19

الإسماعيلية 35 19

السويس 34 20

العريش 33 18

رفح 32 18

رأس سدر 26 17

نخل 32 15

كاترين 24 13

الطور 36 16

طابا 31 20

شرم الشيخ 36 25

الإسكندرية 26 18

العلمين 25 17

مطروح 24 16

السلوم 25 16

سيوة 26 15

رأس غارب 36 23

الغردقة 37 25

سفاجا 35 24

مرسى علم 37 24

شلاتين 36 20

حلايب 34 21

أبو رماد 32 21

رأس حدربة 30 21

الفيوم 36 21

بني سويف 37 22

المنيا 38 23

أسيوط 39 23

سوهاج 38 24

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

الوادى الجديد 40 23

أبوسمبل 39 23

الأرصاد الجوية الأرصاد سقوط الأمطار الامطار عواصف الامواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر رفيع المستوى : الحكمة في التفاوض لا تمنع مصر من حماية أمنها القومي بكل السبل

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

قضية الشيبي تقترب من النهاية| قرار عاجل من المحكمة ضد حسين الشحات.. تفاصيل الجلسة

فتاة تفضح خطيبها: اغتصـ.بني تحت تهديد السلاح وقرار عاجل من النيابة

ترشيحاتنا

إعلام عبري | مصر حذرت إسرائيل من إلغاء اتفاقية السلام حال استمرار عملية رفح .. تفاصيل

خطيب المسجد الحرام: أعقل الناس من أصلح قبره قبل سكنه

مفتي الجمهورية: على الحاج رد الحقوق لأصحابها قبل السفر للمناسك

التعليم في أسبوع|تسليم أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024 وتكريم طالب ابتكر طاهي شمسي

نفاد المخزونات الغذائية.. يونيسيف تحذر من توقف الجهود الإنسانية في غزة بعد أيام

نجم الأهلي العالمي يكشف مفاجأة عن خلاف جديد يخص محمد صلاح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض شائع يصيب النساء.. تعرف على أعراضه

نيرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال| شاهد

طريقة شوي الفراخ في المنزل بتتبيلة المحلات

في عيد ميلادها الـ 32| إطلالات أثارت الجدل لـ بسمة بوسيل

فيديو

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-