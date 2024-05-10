عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري.

وأضافت « عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن البحار ستشهد ارتفاع في الأمواج، والبحر المتوسط غير مؤهل لـ عمليات الصيد اليوم، ولكن من الغد سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية.

ولفتت إلى أن العواصف الترابية والرملية ستكون اليوم، ولكن غدًا لن يكون هناك فرص العواصف غدًا السبت، وأنه على مدار الأسبوع سيكون هناك استقرار.

الأرصاد تحذر الطلاب أثناء الذهاب للمدرسة

وأشارت إلى أن الأيام المقبلة سيكون هناك فارق كبير في درجات الحرارة خلال فترة النهار، وفترة الليل، ولذلك على الجميع توخي الحذر، وعلى الأسر مراعاة الملابس التي يرتديها الطلاب في أثناء الذهاب للمدرسة في الصباح الباكر.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الليلة المقبلة، ستشهد البلاد كتلا هوائية شمالية ونبدأ تدريجيا نشعر باعتدال الأجواء في فترة الليل، وأجواء معتدلة تماما في معظم المحافظات، وبخاصة الشمالية، وفي الأسبوع المقبل، ستعود البرودة إلى الجو ليلا».



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:



القاهرة 34 21

العاصمة الإدارية 34 21

6 اكتوبر 35 20

بنهــــا 33 20

دمنهور 34 19

وادى النطرون 33 19

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 33 20

الزقازيق 34 21

شبين الكوم 33 20

طنطا 32 20

دمياط 33 19

بورسعيد 34 19

الإسماعيلية 35 19

السويس 34 20

العريش 33 18

رفح 32 18

رأس سدر 26 17

نخل 32 15

كاترين 24 13

الطور 36 16

طابا 31 20

شرم الشيخ 36 25

الإسكندرية 26 18

العلمين 25 17

مطروح 24 16

السلوم 25 16

سيوة 26 15

رأس غارب 36 23

الغردقة 37 25

سفاجا 35 24

مرسى علم 37 24

شلاتين 36 20

حلايب 34 21

أبو رماد 32 21

رأس حدربة 30 21

الفيوم 36 21

بني سويف 37 22

المنيا 38 23

أسيوط 39 23

سوهاج 38 24

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

الوادى الجديد 40 23

أبوسمبل 39 23