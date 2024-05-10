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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسيوط .. تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة منفلوط

تركيب الانترلوك بأسيوط
تركيب الانترلوك بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مواصلة أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع مدينة منفلوط الضيقة وفقاً لخطة التطوير والتجميل المقرر تنفيذها بالمركز 2023/2024 لتسهيل الحركة وتيسير النقل والانتقال للمواطنين وتحسين الشوارع والميادين تحقيقاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله.

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وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كـ (المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي والتليفونات ومسئولي الإشغالات والنظافة و...) وغيرها قبل وأثناء وبعد تنفيذ مثل هذه الأعمال حتى يتم الحفاظ على المظهر الجمالي لتلك الشوارع دون اتلاف أو تغيير موضحاً إنه تم الانتهاء من رفع الاشغالات والمعوقات والتعديات على حرم الطريق وتسوية وفرش تربة رملية ثم تركيب بلاط الانترلوك لعدد من الشوارع الضيقة بمدينة منفلوط التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها من بينها شارع الجيش وعدد من تفرعات منطقة القيسارية للحفاظ على المنظر الجمالي للمدينة وذلك بإشراف محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابه مشدداً على ضرورة متابعة مراحل العمل والتنفيذ أولاً بأول للتأكد من التنفيذ طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال على أن يتم استكمال باقي الشوارع الضيقة وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً.

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