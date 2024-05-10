وزير الرياضة من نادي سموحة: تذليل كافة العقبات والجميع يتفقون علي استقرار النادي

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي برئاسة المهندس فرج عامر، في حضور محمد مصليحي رئيس نادي الإتحاد السكندري، وأعضاء نادي سموحة، ولفيف من النواب وقيادات المديرية.



في بداية كلمته، شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية تعزيز الاستقرار والتوافق داخل النادي، لضمان تطوير النادي وتحقيق النجاحات وتقديم خدمة أفضل لأعضاء النادي، مؤكدًا دور الأندية الرياضية في بناء الجيل الرياضي وتعزيز الروح الرياضية في المجتمع.



ولفت صبحي إلي حرص وزارة الشباب والرياضة علي تعزيز الاستقرار داخل الاندية والاتحادات الرياضية، وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز التفاهم والتعاون بين أعضاء الأندية الرياضية، والتأكيد علي أهمية العمل الجماعي، قائلًا: "لن نترك مؤسسة رياضية بها مشاكل ونعمل علي تذليل كافة العقبات، والجميع في نادي سموحة يتفقون علي استقرار النادي".



فيما أشاد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة والأستاذ محمد مصليحي رئيس نادي الإتحاد السكندري؛ بمبادرة وزارة الشباب والرياضة لزيادة أعداد الجماهير في المباريات، تعاونًا وتنسيقًا مع مختلف الجهات المعنية من وزارة الداخلية ورابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم وشركات الأمن الإداري وشركة تذكرتي والجهات الأخري.

كما أكد أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة اتفاقهم علي عملية استقرار منظومة العمل داخل النادي، والعمل أيضًا علي تعاون الجميع بما يصب في مصلحة النادي وجماهيره وأعضاءه.





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