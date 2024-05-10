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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: مقـ.ـتل 129 مدنيا وإصابة 574 بسبب الهجمات الروسية ضد أوكرانيا

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، اليوم الجمعة أن شهر أبريل الماضي شهد مقتل 129 مدنياً وأصيب 574 آخرون بسبب الحرب الأوكرانية.

وأشارت البعثة الأممية في أوكرانيا، إلى أنها سجلت مستوى مرتفعا من الضحايا المدنيين نتيجة الأعمال العدائية المكثفة بالقرب من خط المواجهة في أبريل، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية. 

وأوضح التقرير أن عدد الجرحى المدنيين يتزايد بشكل ملحوظ للشهر الثاني على التوالي.

وفي المجمل، منذ بداية الحرب، بلغ عدد الضحايا المدنيين 10,946، بالإضافة إلى 21,154 جريحًا، بحسب التقرير.

بالإضافة إلى ذلك، استمرت هجمات روسيا المستهدفة على البنية التحتية للطاقة في أبريل، مما أدى إلى تدمير أو إتلاف محطات توليد الطاقة والمحطات الفرعية وتعطيل وصول السكان مؤقتًا إلى الكهرباء والغاز والمياه.

وعلى وجه الخصوص، سجلت البعثة في أبريل 34 هجوما على مرافق البنية التحتية للطاقة في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة و 13 حادثا في الأراضي الأوكرانية التي يحتلها الاتحاد الروسي مؤقتا، ثلاثة منها كانت تتعلق بمحطة زابوريزهيا للطاقة النووية.

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