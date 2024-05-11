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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص من Galaxy S24 Ultra.. موتورولا تطلق هاتف 5G مزود بقلم متطور

هاتف موتورولا Moto
هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G 2024

تمتلك موتورولا Motorola، مجموعة الهواتف الذكية متوسطة المدى التي تدعم العمل مع القلم الذكي، واليوم، انضم لهذه التشكيلة المميزة عضوا جديدا يتميز بمواصفات قوية وسعر منافس.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف موتورولا الجديد Moto G Stylus 5G لعام 2024، مزودا بقلم محسّن يتميز بتصميم جديد ومنطقة اتصال أكبر وبرنامج محسن لجعل استخدامه أسرع وأسهل.

 

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وتقول موتورولا إنه تم تقليل زمن الوصول وتبسيط عملية تدوين الملاحظات لقلم Moto G Stylus 5G، وهناك أيضا واجهة مستخدم جديدة للوصول إلى الميزات المتعلقة بالقلم، يمكن للمستخدم الاختيار من بين أي عدد من التطبيقات وستظهر مفضلاتك بمجرد إخراج القلم.

هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G 2024

وكما يدعم القلم الذكي المرفق بهاتف موتورولا الجديد Moto G Stylus 5G، التعرف البصري على الأحرف (OCR)، كما يمكنه استخراج النص من مستند مكتوب أو مطبوع ورقمنته باستخدام أداةMoto Note ليتمكن المستخدم بعد ذلك من تحرير النص أو إعادة استخدامه كيفما يشاء.

سعر ومواصفات هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G 2024

وبالنسبة لمواصفاته، يمتاز هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G 2024، بشاشة من نوع pOLED ، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، تأتي بدقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 1200 شمعة.

هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G 2024

ويتم تشغيل هاتف Moto G Stylus 5G (2024)، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 6 Gen 1، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين قابلة للتوسيع تبلغ سعتها 256 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 وتدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS، متصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2 مع مجال رؤية 120 درجة، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.

هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G 2024

وتشمل الميزات المتبقية بالهاتف، على مكبرات صوت استريو مزدوجة مع دعم Dolby Atmos، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليميتر، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقدرة 30 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات.

وتبلغ أبعاد هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G (2024)، حوالي 162.56 × 74.752 × 8.295 مليميتر، ويزن 190 جراما، ويعمل بنظام التشغيل Android 14. ويتوفر بلونين هما: البيج والأحمر.

ويتوفر هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G (2024)، للبيع مقابل سعر يبدأ من 400 دولار (أي ما يعادل 18.960 جنيها مصريا).

هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G 2024
موتورولا Motorola Moto G Stylus 5G Moto G Stylus 5G 2024 هاتف موتورولا الجديد

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