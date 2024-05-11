طلب نادر من داخل الكونجرس.. على بايدن منع توريد سلاح لإسرائيل لهذا السبب

في انتقاد أمريكي لدور البيت الأبيض غير الكافي لمنع الاحتلال من مواصلة حربه على غزة وادعاءات الاحتلال غير الحقيقية، رفض السيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي جيف ميركلي مزاعم الحكومة الصهيونية حول مراعاتها للقانوني الدولي في حربها مع حماس، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

واعتبر ميركلي تأكيد إسرائيل على أنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفق القانون الدولي وأنها تقدم المساعدات، غير واقعي وأنها ليست ذات مصداقية فيما تقول، بحسب رأي القانون الأمريكي.

وذكر السيناتور جيف ميركلي أنه على الرئيس جو بايدن ألا يقدم أسلحة لإسرائيل تؤدي إلى تفاقم الكارثة في غزة بناءً على وعودها.

من جانبه، طالب السيناتور كريس فان هولين بمراجعة إدارة بايدن لسلوك إسرائيل الحربي في قطاع غزة، كون ما تقوم به الحكومة الامريكية في هذا السياق غير كافٍ على الإطلاق.

كما أكد هولين أن تقرير إدارة بايدن وضع حدا منخفضا للمسموح به بقواعد الحروب والمطلوب لإيصال المساعدات.